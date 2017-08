Han pozdravio rešenje krize između Srbije i Makedonije

U Draču je održan novi sastanak premijera zemalja zapadnog Balkana - domaćin je bio predsednik Vlade Albanije Edi Rama, a Brisel je predstavljao evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johanes Han. Ekonomija je bila tema skupa, ali je to bila prilika i za susret premijera Makedonije i Srbije.

Kriza u odnosima Srbije i Makedonije je brzo rešena i nije bilo ni vre-mena, ni potrebe da se Brisel umeša, izjavio je u Draču evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johanes Han i dodao da se nada da će se takvi slučajevi izbegavati. Na regionalnom sastanku predsednika Vlada u Draču, u Albaniji, Han je izjavio da zemlje regiona imaju veliki potencijal za ekonomsku saradnju i da to treba iskoristiti.

"Jedva čekam da čujem više o pozadini tog slučaja, ali u svakom slučaju je dobro da već postoji odnos poverenja između lidera dve zemlje, koji su u telefonskom razgovoru brzo rešili situaciju. To je nešto što ja pozdravljam i ocenjujem kao pozitivnu stranu."

Premijerka Srbije Ana Brnabić je istakla da su ekonomske i infrastrukturne teme bile na dnevnom redu skupa u Draču, na kome je Srbija i zvanično podnela kandidaturu za sedište Sekretarijata Transportne zajednice Jugoistočne Evrope u Beogradu. Ona je rekla da je razgovarala sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevom oko stvari koje su se dešavale ovih dana i ocenila da postoji dosta dobro razumevanje oko daljih koraka u saradnji dve zemlje:

"Razgovarali smo i o tome i danas smo na istoj liniji, a to je da je Makedoniji jako važno prijateljstvo Srbijom i da će to biti jedan signal jačeg prijateljstva i jačih veza sa Srbijom. Tako da očekujem da se to pitanje ne otvara."

Kao domaćin skupa, albanski premijer Edi Rama je ocenio da je važna promena to što, uprkos povremenim sporenjima, lideri regiona razgovaraju međusobno, pa se život nastavlja svojim tokom i ljudi se usredsređuju na budućnost.

On je rekao da današnji sastanak pokazuje da regionu ne treba tutor, kako bi se međusobno razgovaralo. Ipak, kako je ocenio Rama, uloga Brisela je veoma važna, jer je to strateški partner regiona.

