Glasanje o demarkaciji odloženo; Junker ističe da bez toga nema vizne liberalizacije Kosova

Sednica Skupštine Kosova na kojoj se očekivalo da će se raspravljati, a potom i glasati o Sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom odložena je na neodređeno vreme. Istovremeno predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker poručio je u sredu u Prištini da je neophodno da Skupština Kosova uskoro ratifikuje taj Sporazum, jer je to važan korak za liberalizaciju viza.

Sednica Kosovskog parlamenta zakazana za sredu prekinuta je, zbog kako prenose prištinski mediji, pozivajući se na predsednika parlamenta Kadrija Veeljija, nedostatka broja glasova za demarkaciju.

I dok se očekivalo da sednica nakon pauze bude nastavljena na Kosovo su u ranije najavljenu posetu stigli predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker, visoka predstvnica EU Federika Mogerini i evropski komesar za proširenje Johanes Han.

Nakon sastanka delegacije EU sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem, predsednik Evropske komisije je kazao da je od suštinske važnosti da parlament Kosova uskoro izglasa ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom.

"To je od krucijalne važnosti i ne može se to izbeći. To je važan korak na putu liberalizacije viznog režima. Jasno je da će stanovnici Kosova biti prvi koji će imati koristi od toga i biće mi drago kada se taj Zakon izglasa“, rekao je Junker.

On je takođe poručio da napori za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala moraju biti pojačani i imati konkretnije rezultate.

"Uveren sam da će Evropska komisija uskoro moći da preporuči da se omogući liberalizacija viznog režima. Ne želim da stanovnici Kosova budu jedini u Evropi i ovom regionu koji ne mogu slobodno da putuju. Kosovari su Evropljani i građani Evrope i moraju imati iste uslove života i potrebno je da to pitanje demarkacije bude rešeno, a istovremeno mora se raditi dalje na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala", kazao je Žan Klod Junker.

Predsednik Evropske komisije osvrnuo se i na odnose Beograda i Prištine rekavši da je da oni moraju da se razvijaju na novim osnovama.

"Važno je da Kosovari i Srbi pronađu pravno obavezujući sporazum koji će omogućiti da dalje napredujete zajedno ka Evropi", naveo je predsednik Evropske komisije.

Predsednik Kosova Hašim Tači je kazao da Skupština danas nije uspela da ratifikuje Sporazum, ali da će to uskoro učiniti. Govoreći o dijalogu sa Srbijom Tači je rekao da je to veoma težak proces, ali i jedini put kako bi se, kako je kazao, okončao sukob koji toliko dugo traje između Srbije i Kosova.

"Kosovo želi mir i saradnju i mi smo zaista posvećeni procesu vođenja dijaloga sa Srbijom. Ja gospođi Mogerini i predsedniku Junkeru potvrđujem da mi imamo takav stav i očekujemo od njih jaku podršku. U bliskoj budućnosti očekujemo poziv za novi sastanak kako bismo išli dalje u saradnji između Srbije i Kosova“, rekao je Tači.

Posetu Kosovu evropski zvaničnici Žan Klod Junker, Federika Mogerini i Johanes Han završili su razgovorom sa predstavnicima političkih partija i civilnog društva.