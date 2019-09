Generalna skupština UN - prilika za razgovore o Kosovu

Dvodnevna konferencija o srpsko-američkim odnosima 30 godina posle pada Berlinskog zida otvorena je u petak na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i tom prilikom dekan FPN Dragan Simić je rekao da je jedan od ciljeva tokom petnaestogodišnjeg rada Centra za studije SAD na ovom fakultetu da se "posle turbulentnih devedesetih reafirmišu odnosi Srbije i SAD", kao i da potreba za razumevanjem i proučavanjem SAD ostaje vitalna potreba za sve zemlje sveta, pa i za Srbiju.

A na pitanje u kom su smeru išli srpsko-američki odnosi na tek završenom zasedanju Generalni skupštine UN i kako ocenjuje nastupe srpskih zvaničnika u Njujorku, bivši ambasador SRJ u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže da su se predsednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uglavnom sretali sa svetskim zvaničnicima na temu Kosova.

"Predsednikovo samo izlaganje je bilo jedno uobičajeno izlaganje za te prilike, koliko sam imao prilike da pratim. Ne vidim ništa naročito novo u odnosu na ranije susrete koje su svi naši državni rukovodioci imali u SAD i Generalnoj skupštini. Generalna skupština se koristi da bi se na marginama održali neki sastanci i eventualno da se zakažu neki novi sastanci", kaže Vujačić.

"Ova sednica je bila važna, ne samo zbog klimatskih promena, kojima se mi ovde nažalost najmanje bavimo, već je bila prilika da državno rukovodstvo Srbije i predsednik, i ministar spoljnih poslova imaju čitav niz bitnih sastanaka na jednom mestu u Generalnoj skupštini UN. I stvari se verovatno pomeraju sa mrtve tačke što se tiče nastavka dijaloga između Beograda i Prištine", izjavila je za Glas Amerike predsednica Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić.

Po mišljenju dekana Fakulteta političkih nauka Dragana Simića, čini se da se stvari kreću ka razrešavanju, ali, kako kaže, potrebno je još dosta kockica i različitih interesa sklopiti da bi se došlo do dobrih rezultata:

"To nije viša samo pitanje odnosa Srbije i vlasti u Prištini. To je pitanje odnosa i regiona i čitave Evrope. I zaista jedna neuralgična tačka. I postoji spremnost ključnih međunarodnih faktora, mislim da je to najvažnije, da se do određenog rešenja dođe", ističe Simić.

"Što se američke strane tiče imenovan je specijalni izaslanik Metju Palmer, koji je odličan poznavalac čitavog regiona, Srbije i Kosova naročito. I mislim da će njegova uloga u narednom periodu biti još značajnija nego što je u ovom trenutku", dodaje Grubješić.

Prve rezultate angažmana Amerike i specijalnog izaslanika za ovaj region Metju Palmera možemo očekivati vrlo skoro, odmah posle održavanja kosovskih izbora kroz slučaj kosovskih taksi na robu iz Srbije. Ukidanje spornih taksi vratilo bi Beograd i Prištinu za pregovarački sto, a to je nešto na čemu i Brisel i Vašington insistiraju poslednjih meseci.