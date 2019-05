Gde su milioni evra uloženi na severu Kosova?

Sever Kosova trebao bi da bude najrazvijeniji region na Kosovu s obzirom na priliv novca koji tamo odlazi, rekao je zamenik ministra finansija Fatmir Gaši na debati u Medija centru u Čaglavici pod nazivom ,,Gde su uloženi milioni evra na severu Kosova?’’. Samo u periodu od 2013. do 2016. godine je mimo opštinskih budžeta u ovaj deo Kosova uloženo je 32 miliona evra iz raznih fondova.

Četiri opštine na Severu Kosova Zubin Potok, Severna Mitrovica, Zvečan i Leposavić jedine su opštine na Kosovu koje imaju poseban Fond za razvoj.

Taj fond je rezultat dogovora Beograda i Prištine u Briselu, a sredstva se prikupljaju od poreza i carinskih taksi na prelazima Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Međutim to je samo jedan od uzvora finansiranja brojnih projekata na severu Kosova.

,,Imaju pomoć iz Srbije, imaju pomoć Evropske unije, imaju i Razvojni fond imaju budžet Kosova sa budžetom opština - pa tamo treba da cveta, tamo treba da bude najbolje i da bude najrazveniji region na Kosovu", rekao je Fatmir Gaši zamenik ministra finansija u Vladi Kosova.

"Bazen od dva miliona evra"​

Prema rečima Gašija, samo u periodu od 2015. do 2018. godine ovim opštinama je dodeljeno skoro 11 miliona evra iz Fonda za razvoj severa Kosova. On kaže opštine same odlučuju gde će uložiti sredstva, ali smatra da često postoje i nerealni zahtevi.

„Bio je jedan projekat iz Severne Mitrovice za jedan bazen, pokriveni bazen i koštao je dva miliona evra. Tada sam ja reagovao i reko sam, nisu ti građani valjda došli do toga da im treba bazen, ako su rešili sve probleme koje imaju i došli do bazena, ok neka se gradi bazen i posle je skinut taj i dati su drugi projekti“, naveo je Fatmir Gaši.

Odbornica u Skupštini Opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović tvrdi da je proces „trošenja ogromnih finansijskih sredstava u ovoj opštini“ potpuno netransparentan.

,,Da li verujete da ja kao odbornik prvi put sada čujem od vas da smo mi predložili neki bazen, to sad prvi put čujem od vas, a u Skupštini sedim”, rekla je Ksenija Božović.

Ministraka administracije lokalne samouprave u Vladi Kosova Adrijana Hodžić, koja je do nedavno bila funkcionerka opštine Severna Mitrovica, odbacila je tvrdnje o netransparentnosti trošenja novca u ovoj opštini. Ona je, predstavljajući izveštaj o tome šta je sve urađeno proteklih godina u Severnoj Mitrovici, rekla da je većina planiranih projekata realizovano i da za svaki utrošeni evro postoji izveštaj.

„Mogu vam sa puno odgovornosti reći da svaki projekat, svaka inicijativa koja je rađena iz opštinskog budžeta, opštine Severna Mitrovica, nosi kao podnosioce građane opštine Severna Mitrovica kojima je prikačena peticija sa potpisima građana za taj projekat. To je nešto što ja mogu da vam argumentujem, postoji kompletan dosije, tako da vam mogu odgovorno tvrditi da sve što smo radili jeste bilo uvažavanje volje građana“, rekla je Adrijana Hodžić.

Na severu Kosova je u periodu od 2013. do 2016. godine uloženo 32 miliona evra iz Fondova Evropske unije i Vlade Kosova za realizaciju 249 razvojnih projekata koji, prema istraživanju Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj, nisu završeni u predviđenom roku. U ovom Institutu smatraju da ekonomski razvoj ovih opština ipak nije bio u prvom planu.

„Finansijska podrška je pre svega imala za cilj da pruži podršku izabranim predstavnicima lokalnih samoupravama u Leposaviću, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku i Zvečanu u procesu integracije u kosovski pravni sistem, dok su neki drugi aspekti kao što su ekonomski, društveni i institucionalni bili u drugom planu“, rekla je Sanja Sovrlić koautorka istraživanja.

Pozivu da učestvuju u debati nisu se odazvali predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Goran Rakić predsednik Srpske liste, partije koja je na vlasti u sve četiri opštine na severu Kosova. Debatu na temu ,, Gde su uloženi milioni evra na severu Kosova?’’ organizovao je Medija centar uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.