Tragovi više narkotika u telu preminulog bubnjara Fu Fajtersa

Tejlor Hokins, koji je 25 godina bio bubnjar benda Fu Fajters i najbolji prijatelj frontmena Dejva Grola, preminuo je tokom južnoameričke turneje sa rok bendom. Imao je 50 godina.

Bend je u petak saopštio na Tviteru da je njegova smrt "tragičan i prerani gubitak" i pozvao publiku da poštuje privatnost porodice i benda.

Kancelarija tužioca Kolumbije u subotu je soapštila da je toksikološkim testovima urina posle obdukije Hokinsovog tela pronađeno deset psihoaktivnih supstanci i lekova, među kojima su marihuana, opijati, triciklični antidepresivi i benzodiazepini. Istraga se nastavlja a uzrok smrti još nije saopšten.

Fu Fajtersi je trebalo da u petak uveče sviraju na festivalu u Bogoti u Kolumbiji. Hokinsov poslednji koncert bio je u nedelju, na drugom festivalu u mestu San Isidro u Argentini.

"Njegov muzički duh i zarazni smeh će živeti sa svima nama zauvek", poručio je bend na svom zvaničnom Tviter nalogu.

Opštinske vlasti Bogote objavile su u subotu saopštenje da je gradska hitna pomoć dobila poziv o pacijentu koji je imao "bolove u grudima" i uputila kola hitne pomoći, iako su privatna kola već stigla u hotel u severnom delu Bogote. Zdravstveni radnici su pokušali da ga reanimiraju, ali nisu uspeli.

"To je bend sa kojim sam odrastao. Osećam se prazno", rekao je za Asošijeted pres 23-godišnji Huan Sebastijan Ančikve, dok je sa grupom ožalošćenih fanova stajao ispred hotela.

Američka ambasada u Bogoti je takođe izrazila saučešće porodici i članovima benda na Tviteru.

Posle Grola, Hokins je bio najpoznatiji član grupe, pojavljivao u intervjuima zajedno sa pevačem i imao istaknute, obično komične uloge u legendarnim video spotovima benda kao i njihovom nedavnom filmu, horor komediji Studio 666.

Hokins je bio bubnjar Alanis Moriset kada se pridružio Fu Fajtersima 1997. Svirao je na najuspešnijim albumima benda, uključujući One by One i In Your Honor, i hit singlovima kao što je Best of You.

Na društvenim medijima, muzičari i drugi fanovi odavali su počast Hokinsu.

"Bog te blagoslovio Tejlor Hokins. Voleo sam tvoj duh i nezaustavljivu rok snagu", napisao je na Tviteru Tom Morelo, gitarista benda Rage Against The Machine.

"Kakav neverovatan talenat, koji nije morao da bude tako plemenit i velikodušan i kul uz to, ali je ipak bio", napisao je na Tviteru Fineas, brat i saradnik američke zvezde Bili Ajliš.

Hokins je ostavio za sobom suprugu Alison i troje dece.