Fridom Haus: Mediji u Srbiji da nastave sa "podizanjem uzbune"

Nezavisni novinari u Srbiji moraju da nastave da rade svoj posao i "dižu uzbunu" zbog političkih pritisaka, znajući da imaju podršku u međunarodnom civilnom sektoru, poručila je u razgovoru za Glas Amerike Rukmani Batija, istraživač Fridom Hausa.

U blogu koji je objavila urednica Fridom Hausa Šenon O'Tul, pod nazivom “Vapaj za pomoć nezavisnih medija u Srbiji”, govori se o problemima sa kojima se u radu suočavaju nezavisni mediji u Srbiji i kritikuje režim predsednika Aleksandra Vučića. Analitičarka Rukmani Batija podseća da Fridom Haus, u slučaju Srbije, u poslednje četiri godine beleži značajan pad slobode medija.

„Novinari se suočavaju sa sve većim zastrašivanjem, maltretiranjem, u nekim slučajevima su i mete nasilnih napada, medijima pada profit od reklama, nameću im se porezi kada kritikuju vladu. Cilj je da se u suštini potisnu opozicioni glasovi, glasovi koji su kritični prema Vučićevoj vladavini. I to su ozbiljne crvene zastave kada je riječ o slobodi medija u Srbiji. 2016. godine, Srbija je zabeležila jedan od najvećih padova u slobodi medija, na globalnom nivou, i to računajući 199 država i teritorija koje procjenjujemo u našem izvještaju. Razlog zašto smo objavili blog je zato što smo prošle nedelje vidjeli nešto veoma jedinstveno u slučaju Srbije. Vidjeli smo da je oko 150 nezavisnih medija i međunarodnih i nevladinih organizacija koordinisalo zajendičku akciju „Stop medijskom mraku“. U suštini, kroz to izuzetno partnerstvo, tokom akcije, pristup nezavisnim srpskim medijima je bio nemoguć. To je bila veoma snažna poruka, koja je imala odjeka na unutrašnjem i međunarodnom planu i zaista je ukazala na probleme s kojima se mediji suočavaju u Srbiji“.

Predstavnica Fridom Hausa kaže da je pre svega važno da mediji nastave da rade svoj posao.

„Razlog što vide ovaj pritisak i pokušaj da se smanji prostor slobodnih medija u Srbiji je što izveštavajau o pitanjima o kojima Vučićev režim ne želi da se izveštava, o korupciji, skandalima, lošem upravljanju vladinih fondovima, lošim vladinim odlukama, to je tačno ono što režim ne želi da se obelodanjuje. Zato je važno da nastave da rade svoj posao kao dobri novinari i izveštavaju o tim pitanjima. Drugo što je važno je znati da mediji u Srbiji imaju partnere u civilnom društvu, postoji međunarodno prisustvo u Srbiji i mnogo napora da se podrže mediji u Srbiji i važno je da ne budu izolovani i nastave akcije kakve smo videli prošle nedelje, stvaraju parnterstva i koalicije, nastave da se oglašavaju i podižu uzbunu. EU i OEBS su u prošlosti objavljivali saopštenja u kojima su osudjivali režim zbog suzbijanja slobode štampe i važno je da medjunarodne grupe nastave da to rade, posebno ako se nastave flagrantna kršenja te slobode."

Dok civilni sektor ukazuje na probleme, zapadne vlade nerado kritikuju predsednika Vučića koga vide kao partnera i pružaju mu podršku zbog regionalne politike i percepcije da neguje dobrosusedske odnose i održava stabilnost u zemlji i regionu. Postavlja se pitanje ko može da zaštiti nezavisne novinare u Srbiji?

„Upravo to vidimo sada, ova akcija protiv „medijskog mraka“ je izazvala toliko publiciteta, vidimo da postoji inicijative da se prepoznaju problemi u Srbiji, a Fridom Haus je konstatovao da je prošla godina bila posebno loša za medije u Srbiji i mislim da zahvaljujući naporima civilnog društva i medija, podizanjem uzbune sada, da ćemo videti veće napore medjunarodnih tela i medjunarodnih grupa za zaštitu ljudskih prava i medijskih sloboda da se skrene pažnja i reaguje na taj problem“, kaže Batija.

U blogu Fridom Hausa govori se o finansijskim pritiscima na novinare kao i pritisku na strane ambasade da smanje finansijsku podršku nezavisnim medijskim kućama koje kritikuju politiku vlade i predsednika.

“To je pitanje s kojim se suočavaju mediji širom sveta. U Srbiji, vlada kontroliše značajan deo profita od marketinga i nezavisni mediji moraju da budu kreativniji u pronalaženju izvora finansiranja. Jedan od tih izvora je međunarodno finansiranje. Srbija dobija značajan deo međunarodne pomoći, za medijsku obuku, razvoj medija i moguće je da, imajući u vidu nove probleme s kojima se suočavaju mediji u Srbiji, da ćemo vidjeti nove kanale za međunarodno finansiranje kojim će se rešavati pitanje troškova ukupnog rada medija, a ne medijske obuke ili obrazovanja što je obično bio slučaj u Srbiji”, konstatuje predstavnica Fridom Hausa.

Iako sam američki predsednik Tramp ima antagonistički odnos sa nekim medijima, Batija kaže da nema nagoveštaja da će se američka politika u odnosu na medije u Srbiji i širem regionu promeniti.

“Ne vidimo saopštenja agencija koje podržavaju trening i finansiranje medija u regionu Balkana i samoj Srbiji koja bi nagovestila bilo kakvu promenu. SAD su i dalje predane očuvanju ključnih stubova demokratije a jedan od tih stubova je sloboda štampe.”