Evropljani odbacili "plan B" Tereze Mej

Odgovore ne tražite u Briselu, poruka je kojom danas u Evropskoj komisiji komentarišu situaciju sa Bregzitom i pokušaje britanske premijerke da za plan odlaska iz EU dobije podršku britanskog parlamenta. U isto vrijeme, evropski ministri spoljnih poslova upozoravaju da nikako neće podrzati rješenje koje bi uključilo vraćanje granice izmedju Sjeverne Irske i Republike Irske.



Britanska vlada, slijedeći tijesan rezultat referenduma, želi po svaku cijenu da izvede zemlju iz EU, što ostavlja uzak prostor mogućnosti - odlazak Britanije sa ili bez sporazuma. Nakon nedavnog oštrog odbijanja parlamenta da podrži sporazum sa Briselom, tokom vikenda su se sa britanske strane čule političke opcije da se problem razgraničenja riješi vraćanjem "tvrde" granice izmedju dvije Irske. Takvo rješenje su u Irskoj oštro odbili, kao što su danas učinili i evropski ministri...

"Mislim da je važno da se izbjegne svaka odluka koja bi mogla da vodi vraćanju tvrde granice izmedju Sjeverne Irske i Republike Irske, kao što smo mogli da čujemo tokom proteklog vikenda. Evropa je projekat mira i ne možemo da činimo ništa što bi moglo da vodi novim konfliktima. Riječ je o veoma osjetljivom pitanju i zato tu tokom pregovora ne očekujemo značajnije promjene", kaže njemački ministar spoljnih poslova, Heiko Mas.



Danas je britanska premijerka svojim parlamentarcima predočila svojevrsni "plan B", koji se zasniva na ustupcima Briselu kada je riječ o pravima Evropljana koji žive na Ostrvu, kako bi evropska strane "raspakovala" već dogovoreno i ponovo sjela za sto.

Međutim, kako je primetila ministarka spoljnih poslova Austrije, Karin Knajsel: "Mnogo vremena je potrošeno na pravljenju sporazuma. U novembru smo imali samit koji je potvrdio sporazum o Brexitu i stav EU je jasan - to je sporazum , to je tekst sporazuma iza kojeg stojimo i to je naša pozicija..."



Slično govore i u Evropskoj komisiji, uvjereni da je Brisel učinio sve kako bi što bezbolnije prošao odlazak Velike Britanije, te tako, umjesto komentara trenutne situacije sa Bregzitom, poručuju, preko portparola Margaritisa Šinasa - "Odgovore ne tražite u Briselu".