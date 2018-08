Evropljani različito reaguju na toplotni talas

I turisti i stanovnici evropskih zemalja osećaju posledice visokih temperatura tokom neobično sparno leta. Međutim, nisu svi Evropljani nezadovoljni rekordno visokim temperaturama. Nemački vinari raduju se izdašnim količinama grožđa i prevremenoj berbi, koja zbog toplog vremena dolazi dve nedelje ranije. Sa druge strane, širom Evrope ljudi pokušavaju da pronađu način da se rashlade, uključujući i jedan češki zoološki vrt u kom zaposleni hrane životinje specijalnim poslasticama, a sve to kako bi se izborili sa toplotom.

U Parizu, stanovnici i turisti se ove nedelje suočavaju sa žestokom toplotom, pošto su temperature dostigle 40 stepeni Celzijusa. Spas pronalaze u gradskim fontanama.

“Nismo se baš navikli na ove vrućine, ali je Trokadero sjajno mesto da odmorite, rashladite se i nastavite dalje.”, kaže turista iz Britanije Sara Koul.

Toplotni talas pogodio je i Španiju i Portugal, gde temperature nastavljaju da rastu.

Kako bi se se izborili sa vremenom stanovnici portugalskog grada Amora odlaze na plažu.

Radnici zoološkog vrta u Pragu ove nedelje gorilama su služili životinjsku verziju sladoleda na štapiću – voće zaleđeno u blokovima leda.

“Pripremili smo specijalne sladolede koje smo napravili tako što smo stavili voće u korito sa vodom, zamrzli ga, stavili na konopac i spustili im dva bloka u stanište.”, objašnjava Vit Lukas, čuvar u zoološkom vrtu.

Međutim, neuobičajeno visoke temperature dobro su došle nemačkim vinarima kojise raduju ranijoj berbi, ali i većim prinosima i većem profitu.

Matijas Volf, vinar i menadžer vinarije "Vinograd gospodina Volfa" kaže da je ove ove godine berba počela početkom avgusta, što znači da će mlado vino biti u prodavnicama do petka ili u mestima gde se može služiti. On dodaje da je to dobra stvar, naročito za tržište.

Ali ono što stavlja osmehe na lica vinarima sa druge strane pogubno je za šumske oblasti.

Čuvari u parkovima kažu da bi 30 odsto šumske vegetacije moglo biti oštećeno usled toplote i suše, što takođe povećava rizik od šumskih požara.