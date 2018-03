EU ne treba trgovinski rat, već novi trgovinski sporazum sa SAD

Zaštiti radna mjesta ali i pregovarati sa Vašingtonom - čulo se danas u Evropskom parlamentu tokom priprema za naredni, martovski EU samit, a nakon novih, viših američkih taksi na uvoz čelika i aluminijuma. Još čvršći satv Evropljani imaju prema Londonu koji do sada nije ponudio ni jedno održivo rješenje razlaza sa Unijom.

Kao i u prvoj svojoj reakciji na tadašnju američku najavu novih, visokih taksi na uvoz čelika i aluminijuma, tako je i danas prvi čovjek Evropske komimsije odlučan.

"Mi nismo naivni slobodni trgovci, nećemo skrštenih ruku sjediti dok je naša industrije pogodjena nepoštenim trgovinskim mjerama koje dovode u pitanje evropska radna mjesta. Zaštitićemo naše radnike, zaštiti našu industriju, sve poštujući pravila dogovorena sa Svjetskom trgovinskom organizacijom", rekao je predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

Sa druge strane, evropski liberali nisu spremni da uskoče u rovove trgovinskog rata. Umjesto toga, predlažu novi sporazum.

"Nemamo interes da započnemo trgovinski rat, umjesto toga, moramo sa evropske strane da ponudimo trgovinski sporazum", rekao je ef grupe liberala Evropskog parlamenta Gaj Verhofštad.

Posebnu ljutnju Brisela izaziva najava Vašingtona da bi Velika Britanija mogla biti izuzeta iz novih mjera, te podsjećaju da se do dolaska London mora tretiranti kao dio EU.

A kad je već o britanskom odlasku riječ, on danas nije ništa manje neizvjestan nego što je bio mjesecima ranije. Britanska vlada do dan danas nije ponudila

rješenje za "meku" granicu izmedju dvije Irske, dok u isto vrijeme odbija prijedlog Brisela da Sjeverna Irska do boljeg rješenja odtane dio evropskog slobodnog tržišta.

"Evropska unija nije samousluživanje. Ne možete jednostavno ušetati odabrati i kupiti šta vam se svidja i to što jeftinije. Imamo evropsko jedinstveno tržište, a ono nije samouslužna trgovina", istakla je Anđelika Nibler iz evropskih narodnjaka.

Inače Britanci su izračunali koliko za razvod moraju da plate Briselu - oko 41 milijardu eura tokom narednih 45 godina. Čeka se briselska računica koja će, sasvim sigurno, izbaciti ozbiljno višu svotu.