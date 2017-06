EU: Kontramere zbog izlaska SAD iz klimatskog sporazuma

Nakon što su evropski lideri sa nevjericom i neodobravanjem primili nedavnu odluku predsjednika Trumpa o povlačenju iz Pariskog sporazuma o klimi, slično su reagovali i evropski parlamentarci. Bez obzira iz koje političke grupe dolaze, oni ukazuju da će, ukoliko se cijeli svijet ne udruži u zaustavljanju klimatskih promjena, posljedice biti velike i da se neće zaustaviti na državnim granicama.

Klimatske promjene su suviše velika i svima na planeti značajna tema da bi se ignorisalo američko odustajanje od Pariskog sporazuma o klimi.

"Jasno je da dolaze promjene, one će biti velike, biće dramatično i pitanje kako da ih ograničimo našim zajedničkim naporima. Kao Evropljani treba da budemo ponosni na činjenicu da radimo zajedno sa ostalima kako bi smo bili ključna snaga koja čini mogućim provodjenje Pariskog sporazuma. A Evropljani neće samo sjediti skrštenih ruku i prihvatiti odlazak Amerike iz sporazuma o klimi", poručio je član Evropskog parlamenta iz Njemačke, šef grupe narodnjačkih stranaka, Manfred Veber.

Iz Parlamenta se najavljuje inicijativa da se na američki potez, prepoznat kao nelojalna konkurencija, odgovori protiv mjerama.

"Trump želi da smanji troškove američke proizvodnje, to je u suštini što on želi. A to je nelojalna konkurencija. Moramo preduzeti kontramjere, moramo da razmišljamo o tarifama za uvoz, o tome kako da se nosimo sa nelojalnom konkurencijom. naš interes je da zaštitimo život, ljepotu, zdravlje za djecu i unuke širom svijeta", naglasio je član Evropskog parlamenta iz Italije, šef grupe socijaldemokrata, Đani Pitela.

Konačno, posljedice klimatskih promjena neće stati na državnim granicama i ukoliko se ne spriječe, biće problem sa kojim će se suočiti cijela planeta, upozoreno je iz EP.

"Promjene životne sredine ne staju na državnim granicama. Naša životna sredina, naša planeta je povezana, posebno kada je riječ o najosjetljivijim državama planete. Moramo zajedno da radimo da je zaštitimo, u Britaniji, Americi i ovdje u EU", rekla je članica Evropskog parlamenta iz Velike Britanije, Ketrin Birder.

"Klimatske promjene uzrokovane čovjekom mogu narednih godina da izazovu tako velik migracijski talas prema kojem će aktuelna migrantske kriza da izgleda gotovo banalno", upozorila je članica Evropskog parlamenta iz Češke Republike, Konečna Katerina.