EU formira zajednički fond za odbranu

U Briselu redovni junski EU samit - već u prvim satima skupa dogovorene snažnije mjere protiv terorizma, dovršetak sistema razmjene podataka na prostoru Šengena, kao i tješnja saradnja na polju odbrane. Očekuje se analiza primjene sporazuma iz Minska i sa tim u vezi i odluka o produženju sankcija Rusiji za šest mjeseci.



Spisku tema samita treba dodati i očekivani ponovljeni stav Unije da ne odustaje od dogovora o klimi, kao i početak pregovora o Bregzitu, zbog čeka je u Brisel pozvana i britanska premijerka koja je umjesto odgovora na pitanje novinara o vlastitoj oslabljenoj pregovaračkoj poziciji nakon vanrednih izbora, nudila fraze o dobroj volji I odlučnosti da se nadje sporazum prihvatljiv svima. Sa druge strane, predsjednik Evropskog savjeta kaže da je sve moguće, čak i to da Britanci odustanu od odlaska.



"Neki britanski prijatelji me pitaju da li je moguće da se Bregzit poništi i da li mogu da zamislim da rezultat svega ovog bude da Velika Britanija ostane dio EU? Rekao sam im da je Unija sagradjena na snovima za koje je izgledalo da ih je nemoguće postići. Dakle, ko zna? Možete reći da sam sanjar, ali nisam jedini", kaže predsednik Evropskog saveta Donald Tusk.



Današnji samit će ostati zabilježen i kao prvi na kojem učestvuje novi francuski predsjednik od kojeg u Francuskoj ali i u Evropi očekuju mnogo - svjež vjetar i inicijative.



"Evropa nije ideja, već projekat, projekat koji sam branio tokom predsjedničke kampanje a potom i parlamentarnih iz,bora. Odlučan sam da branim projekat "Evrope koja štiti". Ključne teme su terorizam, imigracija i odbrana, posebno uspostava Evropskog fonda za odbranu”, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron.



Sasvim je sigurno da će Makron imati a već i ima saveznika u moćnoj njemačkoj kancelarki i sa kojom će oživjeti francusko njemačku mašinu EU.



"Sa nama je po prvi put novi francuski predsjednik i ja se radujem našoj saradnji zato što vjerujem da su kreativnost i novi impuls Francuske i Njemačke dobri za sve”, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel.



Od do sada dogovorenog, treba istaći sporazum o stvaranju Evropskog fonda za odbranu.

"Stvaranje ovog fonda je neophodno - sada u Evropi imamo 178 borbenih sistema, dok ih je u Americi 13. Imamo 17 vrsta tenkova, a Ameika jedan. Trošimo pola američkog budzeta, a efikasnost nam je tek ispod 18 posto od američke", kaže predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker.



Summit evropskih lidera se nastavlja razgovorom o Bregzitu a potom i o odluci Unije da sankcije Rusiji produži za narednih šest mjeseci.