EU će odgovoriti istom merom na američko povećanje tarifa

Američka odluka da podigne takse na uvoz čelika 25, i aluminijuma 10 odsto naići će na evropski odgovor već u srijedu, saopšteno je u Briselu. Vjeruje se da će odgovor da budu više takse na uvoz proizvoda američke poljoprivrede, industrijske proizvode i čelik.

Evropski komesari će se u srijedu sastati da rasprave najavu uvodjenja visokih američkih taksi na uvoz čelika i aluminijuma i, kako je najavljeno odgovore istom mjerom. Govori se u širokim mjerama "kaznenih tarifa", koje bi zahvatile gotovo sve što iz Amerike stiže u Evropu - od viskija, motocikla, farmerki do čelika.

"Ova tema će biti na agendi sastanka komesara u srijedu. Komesari će da razgovaraju o našoj reakciji koja će biti brza, dosljedna i u odgovarajućoj mjeri i u punoj saglasnosti sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije", najavio je portparol Evropske komisije, Margaritis Skinas.

Izvori bliski Evropskoj komimsiji govore o mogućnosti da Unija na američku bačenu rukavicu odgovori istom mjerom dižući taksu na američke proizvode do 25 posto, i time udje u trgovinski rat koji niko sa ove strane okeana nije priželjkivao.

"Upozorio sam američkog predsjednika da ne diže takse na željezo i aluminijum, rekao sam mu to na G 20 samitu ali očigledno nije bio impresioniran mojim upozorenjem. EU mora da odgvori na ovaj plan jer mi ne možemo tek da stojimo sa strane i posmatramo. Ta američka mjera bi mogla da vodi gubitku posla za desetine hiljada radnika i mi moramo da se branimo. I mi ćemo uvesti kaznene tarife na američke proizvode, to je lako, uvešćemo takse na američke motocikle, džins, možemo biti tako glupi, moramo biti tako glupi. Radije ne bih da to ne radimo, ali vidim sve veću zabrinutost zbog činjenice da populizam u nekim dijelovima svijeta postaje službena politika", istakao je predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.