EIB i Srbija potpisali finansijski ugovor: 100 miliona evra za autoput Niš-Merdare

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i direktor sektora za Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku i Zapadni Balkan Evropske investicone banke (EIB) Migel Morgado potpisali su finansijski ugovor o gradnji auto-puta E-80 Niš-Merdare u vrednosti od 100 miliona evra.

Ministarka Mihajlović najavila je da će izgradnja prve deonice tog auto-puta, od Niša do Pločnika, početi u trećem kvartalu sledeće godine.

Ona ističe da auto-put Niš-Merdare nije samo važan za razvoj privrede i povezivanje okruga, već je, kaže, važan i sa političkog aspekta, jer pokazuje interes i želju Srbije da do rešenja dolazi kompromisom. Mihajlović je navela da će ovaj put omogućiti Srbiji da izađe na more. Prema njenim rečima, to je jedan od šest auto-puteva koji će se u Srbiji graditi tokom 2019. i 2020. godine.

Upitana o finansiranju projekta i da li će biti dovoljno novca ona je rekla da će se raditi korak po korak i da do 275 miliona nedostaje jedan iznos koji će biti obezbeđen iz kredita sa EBRD.

Predstavnik EIB Morgado je izjavio da je ključni doprinos Evropske komisije u ovom projektu povezivanje regiona i podsetio da EU dugi niz godina podržava Srbiju i radi na unapređenju transportne veze u regionu u železničkom, drumskom i vodnom saobraćaju.

"Danas smo imali sastanke sa predstavnicima Vlade Srbije sa kojima smo razgovarali o grupi projekata koje bismo možda mogli da podržimo kako bismo doprineli rastu i prosperitetu Srbije", rekao je Morgado.

Komesarka Evropske komisije za transport Violeta Bulc kaže da je izgradnja auto-puta Niš-Merdare važna za povezivanje u regionu, dodajući da povezivanje znači mir i nadu.

"Osim ovog auto-puta, koji se zove i ''Auto-put mira'', takođe planiramo da taj deo bude povezan i vodnim saobraćajem", rekla je Bulc.

Trasa budućeg auto-puta ide od Merošine (Niša), zatim Topličkim okrugom pored Prokuplja, Beloljina, Pločnika, Kuršumlije do Merdara, ukupne dužine 77 kilometara.

Prva deonica koja će se graditi je od Niša do Pločnika u dužini od 33 kilometra, a procena vrednosti te deonice sa svim troškovima eksproprijacije i projektovanja čitave deonice iznosi oko 250 miliona evra.

Procenjena vrednost druge trase tog auto-puta od Pločnika do Merdara u dužini od 44 kilometra iznosi oko 570 miliona evra, a čitave deonice auto-puta oko 920 miliona evra.

Značaj auto-puta je što će povezati oko pola miliona građana koji žive u Pirotskom, Nišavskom i Topličkom okrugu, a kod Niša će se povezati na Koridor 10 i omogućiti Srbiji izlazak na albansku luku Drač na Jadranskom moru.

Investitor izgradnje auto-puta su "Koridori Srbije”.

U Vladi Srbije potpisan je još jedan ugovor o investicionom grantu Vestern Balkans investment frejmvork u vrednosti od 40,6 miliona evra, koji su, osim ministarke Mihajlović i predstavnika EIB Morgadoa, potpisali i ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Jadranka Joksimović i pomoćnik direktora "Koridora Srbije" Dušan Purić.