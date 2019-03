Dubravka Stojanović: Vlast gura društvo u konflikt

Vlast u Srbiji gura društvo u konflikt time što odbija dijalog i pravi paralelna udruženja, izjavila je istoričarka Dubravka Stojanović i ocenila da je takvo ponašanje vlasti izuzetno rizično, da se obesmišljavaju izbori i poništavaju institucije.

Na debati "Dijalog u centru", koju je u četvrtak organizovao Centar za demokratiju, ona je istakla da je aktuelni režim u Srbiji po kršenju pravila i prava građana grublji od svih dosadašnjih, ako se izuzme komunizam.

"Vlast gura društvo u konflikt i nasilno rešenje problema koji se talože", navela je Stojanović:

"On pravi paralelna udruženja sudija i tužilaca, on pravi paralelni utisak nedelje, on je napravio paralelne studente, koji sad traže pred medijama valjda manje slobode, ne znam tačno šta traže. Dakle, on pravi jedno paralelno društvo, čime društvo dodatno uvodi u konflikt i mislim da je ponašanje vlasti izuzetno, izuzetno rizično", rekla je Stojanović.

Sociolog Slobodan Cvejić izneo je rezultate nedavnog istraživanja o učesnicima protesta, koji pokazuju da demonstranti očekuju promenu vlasti i više demokratije.

On je istakao i podatak da je više od polovine ispitanika odgovorilo kako ne postoji politička stranka koja najbolje predstavlja njihove stavove:

"Pogledajte šta su njihovi ključni motivi za ulazak u proteste. Oni su bili nezadovoljni time što mediji nisu slobodni, što se ne rešavaju važni problemi poput nezaposlenosti, siromaštva i odlaska mladih i što je vlast korumpirana", rekao je Cvejić.

Kao najveći uspeh protesta u Beogradu poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić je istakao to što su se građani oslobodili straha, ali je dodao da taj problem i dalje postoji u manjim mestima. Đurišić je konstatovao i da je obaveza stranaka opozicije da proteste prošire, ali ne i da preuzimaju kontrolu nad njima.