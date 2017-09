"Dozvola za mrak": Na medije svaljena uloga opozicije

Mediji u Srbiji dobijaju ulogu koju nikada nisu imali - ulogu opozicije. Situacija je mračnija nego u vreme Slobodana Miloševića, a ako društvo vrlo brzo ne bude shvatilo da su mu potrebni nezavisni i profesionalni mediji, oni će nestati pod pritiscima režima - čulo se između ostalog na novoj tribini "Dozvola za mrak" koju je u Pančevu u četvrtak uveče organiovala grupacija medija, novinara i nevladinih organizaija, okupljenih zbog sve lošine medijske situacije u Srbiji.

Sadašnja vlast nasledila je od prethodne, demokratske vlasti mehanizme uticaja na medije i razradila ih. Prvi čovek države, Aleksandar Vučić, se otvoreno i redovno okomljuje na novinare, a vlastima bliski mediji služe za obračune sa protivnicima i neistomišljenicima. Institucije odbijaju da rade po zakonu i izvršavaju naloge nezavisnih tela, pa je postalo praktično nemoguće raditi istraživačko novinarstvo. Projektno sufinansiranje, koje vrši država, pretvorilo se u "pranje novca", a sredstva dobijaju gotovo u potpunosti samo vlastima bliski mediji. Ostali su osiromašeni i bačeni u blato, čulo se između ostalog na tribini.

Autorka Peščanika, Svetlana Lukić, ocenila da se na pleća novinarstva u Srbiji navalila uloga koja mu ne pripada - uloga koju bi trebalo da vrši parlament, nezavisna tela, sudovi...

"Ako građani posle svega nemaju motiva i snage da odbrane to malo preostalih slobodnih medija, onda ne moramo da postojimo. Probaćemo, ali ako smo sami protiv Vučića, a on vodi lični rat protiv medija i novinra, zna se ko će pobediti - satraće nas sve, kamen na kamenu neće ostati. Onda znači da društvu mediji ne trebaju, jer bi se potrudilo da kaže nešto", rekla je Svetlana Lukić.

Govoreć o pogledima koji se upućuju prema Evropsku uniju od koje se očekuje zaštita, Lukić podseća da EU "ima svoju agendu". "Oni ne mogu da izađu na kraj sa gušenjem medija u Mađarskoj, sa situacijom u Poljskoj. Zašto bi to radili u Srbiji? Ja to mogu da razumem - ako se ovde pojavi dovoljan broj ljudi koji će dići glavu i prižiti otpor, oni će to podržati", kaže Lukić. "Sad imaju partnera na drugoj strani."

Nedim Sejdinović, iz Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da su mediji u Srbiji pristali da imaju ulogu kakvu imaju u totalitarnim društvima.

On je rekao da je nekoliko stotina hiljada ljudi učestvovalo u poslednjoj akciji protiv medijskog mraka i da "to možda daje neku nadu".

Samo mediji bliski vlastima dobijaju od države novac, to je sad sasvim jasno, a firme koje se reklamiraju po medijima koji nisu po volji vlasti, imaju problma, ocenio je Sejdinović.

Vlast se plaši nezavisnih medija

"Nas je šaka jada, ali trud da se i to malo nas pogasi pokazuje da nas se plaše. Sada sledi faza kad će pokušati da vrate delom zakone na snagu, postoje vanzakonski mehanizmi pritiska, no sad će probati malo da ih ozakone", rekao je Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta i predstavnik NUNS-a. "Mi ćemo kao nov organizacije i mediji tome nastojati da pružimo otpor".

Novinarka Danica Vučenić primetila je da mali broj medija i portala pokušava da se bavi istraživanjem. "Srbija nije ni na dnevnom nivou informisana, kakvo istraživačko novinarstvo?"

"I kad napravite određeni uspeh, kao na primer KRIK, i kada iznesete činjenicu, citirate nezavisnu instituciju, objavite činjenice - oni kažu 'ti si narkoman'", rekla je ona.

Poredići sa devedesetim godinama, ona kaže da su danas novinarima svi izvora informisanja zatvoreni i da je nemoguće dobiti sagovornika u institucijama. Na drugoj strani, mediji koji do njih dopiru su kontrolisani, ne postavljaju ni potpitanja. "Mislim da u psihološkom i ambijentalnom smislu situacija gora nego devedesetih", kaže Danica Vučenić.

"Devedesetih Milošević nije napadao pojedince. Ne želim da ga amnestiram, gubili su ljudi glave, ali on se nije bavio, na primer, novinarom B92 koji izveštava sa terena. Ova vlast se bavi time, gađa pojedinca. Umesto da osvojimo više slobode, vratili smo se unazad", rekla je ona.

"Ako društvo ne kapira da će još više umirati bez profesionalnih medija, da je sloboda medija stvar svakog pojedinca... Društvo mora da se probudi i shvati da pitanje slobode medija nije pitanje nas ovde, nego zajednički naš ogroman problem", rekla je ona.

Nedim Sejdinović ocenuje da je "ovo društvo u dubini duše autoritarno. Kad kažemo da Vučić guši medije, mnogo misle da to i treba da radi vlast. Problem nije samo politički".

Uticaj "tradicionalnih" medija

Svetlana Lukić nastavlja: "Ovde ima tačno milion ljudi bez osnovne škole, 40 odsto bez srednje, 5-6 odsto je onih koji imaju fakultet... Ogroman broj ljudi kojima se mi ne obraćamo, nema internenet, kompjuter... Opet imamo situaciju da tradicionalni mediji utiču na formiranje janvog mnjenja", rekla je ona i ocenila da niko od nezavisnih novinara i medija ne treba da učestvuje u radnim grupama, izradama medijskih strategijama, konkursima...

"Moramo da se dogovorimo da 150 medija neće u tome da učestvuje, jer znamo kako će to da izgleda. Da pokažemo solidarnost i prestanemo da budemo saučesnici". Pozvala je da se nezavisni novinari ujedine i naprave jedan portal, jednu agenciju, jednu televiziju. Tako se neće rasipati novac koji stiže kao pomoć i radiće se efikasnije, smatra ona.

Dragan Janjić se usprotivio ideju povlačenja iz radnih grupa. "Mi nećemo znati šta se radi, a oni će otvarati šampanjac".

On kaže da mediji nisu nešto što samo može da menja društvo. "Vreme je da se formira otpor u društvu, da sazreva saznanje da ovako nije baš dobro, da se društvo bez institucija pretvaranje u društvo jedne partije i čoveka", rekao je on.

Tribinu o "odstrelu medija i medijskih sloboda u Srbiji" pod nazivom "Dozvola za mrak", organizovali su Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Građanska akcija Pančevo.