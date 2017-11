Dodik za DW: Referendum nije u planu, mada o njemu sanjamo

Predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, rekao je u intervjuu za Dojče vele (DW) da referendum o nezavisnosti tog bosanskohercegovačkog entiteta, "nije na dvnevnom redu", kako RS poštuje Dejtonski sporazum, ali "onako kako je napisan". Bosanskim Srbima odgovara "ustavna Bosna", iako je ocenio da je BiH "propala država, kako se skoro pričalo i u američkom Kongresu". Naglasio je i da RS "nije bez alternative" i da podržava Donalda Trampa.

Nakon što je izjava bošnjačkog člana Predsedništva BiH za Dojče vele, o tome kako se nada da će BiH uskoro priznati Kosovo, izazvala novi krug pogoršanja odnosa u regionu, Dojče vele objavio je i intervju sa predsednikom Republike Srpske, Miloradom Dodikom, koji je snimljen sredinom oktobra. DW, pod naslovom snimka intervjua "Kako Dodik crta mapu" ističe to da je njihov sagovornik, kada mu je ponuđena karta regiona na samom kraju intervjua, uz pitanje kako vidi budućnost regiona, uzeo flomaster i počeo da crta nove granice, pripojivši najveći deo RS Srbiji, kao i sever Kosova.

"RS nije bez alternative"

"Referendum nije na dnevnom redu. Nijedan organ, nijedna institucija u RS to nema na svom dnevnom redu. Špekulacije o tome postoje, partijski stavovi o tome postoje, mišljenja pojedinaca o tome postoje, to je nesumnjivo i to nije da nije javna tema, ali institucionalna tema nije", rekao je Dodik.

Dodik istovremeno rekao da je BiH propala država, te da Srbi ”nisu bez alternative“.

"Mi nismo avanturisti, kako nas mnogi predstavljaju. Nismo ni zaglupljeni nacionalisti. Dakle ja razumem da za ostvarivanje takvih elemenata morate da stvorite politički okvir i jedno političko okruženje, da se napravi dovoljan kvantum prakse u okruženju i u Evropi i naravno da to bude barem delimično prihvaćena stvar", rekao je Dodik dodajući da radi "na stvaranju tog političkog okruženja".

Na pitanje da li će održati referendum o nezavisnosti RS ukoliko Dejtonski sporazum ne funkcioniše onako kako on misli da treba, Dodik je odgovorio da o tome sanja. "Čim imam u promilima šansu, ja bih to održao", kaže Dodik.

Dodik je rekao da Srbima odgovara Dejtonski sporazum onako kako je napisan, a ne kako je izmenjen. "Vanustavna Bosna nama ne odgovara, ustavna Bosna nam odgovara. Ali to niko neće da čuje", kaže Dodik.

Novinari su Dodiku citirali tvrdnju Bakira Izetbegovića, da je spreman i za rat za očuvanje celovitosti BiH, na šta je predsednik RS rekao da Izetbegović "nema nikakvu moć".

Na pitanje da li je spreman da raspiše referendum i po cenu oružanog konflikta, Dodik je odgovorio "ne". No ipak, konstataciju novinarke da to znači da referenduma neće biti, propratio je sa "ko kaže?".

"Bakir Izetbegović nema nikakvu moć. Da bi neko doneo odluku da se neko napadne, ili interveniše silom u RS, to mora da bude odluka Predsedništa o upotrebi vojske i odluka Saveta ministara da bi se upotrebila SIPA u nekim stvarima", rekao je Dodik i nastavio:

"Mi ovde imamo policiju koja je brojčano jača i spremnija i motivisanija za to. Drugo, svaka intervencija u RS iz Sarajeva na taj način definitivno bi ojačala tu vrstu priče. Ovo nije Španija. U Španiji centralne vlasti imaju nekakva prava, ovde nemaju nikakva prava na intervenciju", rekao je Dodik i naglasio da "to nije tema".

Naglasio je i da nije čovek nasilja, ali da će se "ako ovako nastavi", bez ikakvog dogovora i bazičnog konsenzusa, BiH "sama raspasti" a "Republika Srpska biti činjenica, jer ona jedina može da funkcioniše ".

RS opterećuje opredeljenje Srbije za očuvanje teritorijalnog integriteta

Govoreći o vezi nezavisnosti Kosova i statusa Republike Srpske, Dodik je na konstataciju novinarke da je protiv nezavisnosti Kosova rekao "ne, nisam" i nastavio: "Ja sam za razgovor između Beograda i toga (Kosova) i ako Beograd tako odluči ja tu nemam ništa protiv, ali je onda moje sledeće pitanje zašto ne može i Republika Srpska... Ako postoje prava za jedne, onda moraju da postoje prava i za druge", kazao je predsednik RS.

Republici Srpskoj, kaže Dodik, predstavlja opterećenje činjenica da je Srbija ostala u politici očuvanja teritorijalnog integriteta.

"Da je u onom trenutku Srbija, kada se Kosovo odvojilo, rekla da je to OK, mi bismo se sigurno do sada već odvojili", kaže on.

"Podržavam Trampa"

Na pomen sankcija koje su mu uvele SAD, uključujući i zabranu ulaska, Dodik je kratko prokomentariosao: "Odlična prića. Bolje živim posle toga".

Na pitanje zašto je od 1998, kada je za Zapad bio "dašak pozitivnog vetra" dospeo na crnu listu u SAD, Dodik je rekao da je on ostao isti.

"Amerikanci vode politiku u svom interesu. Ja podržavam ovo što (predsednik SAD Donald) Tramp radi. Mislim da je to politika koja Ameriku vraća Amerikancima i politika koja promoviše da se neće petljati u unutrašnje stvari", rekao je Dodik.

Kratko je rekao da je RS protiv članstva u NATO, ali za EU "ako se poštuju procedure".

On je na kraju razgovora nacrtao mapu Balkana kako je vidi - RS i Srbija su ujedinjene, "Herceg Bosna" postoji za sebe, a Kosovo podeljeno pri čemu sever pripada Srbiji.