Dodatak za automobile smanjuje izduvne gasove

Prema statistici Agencije za zaštitu prirodne sredine, automobili su odgovorni za najmanje 50 odsto štetnih emisija koje zagrevaju planetu. Ali s obzirom da kola neće prestati da postoje, jedna britanska kompanija pokušava da reši taj problem tamo gde je i počeo.

Ideja je elegantna i jednostavna. Kada želite da smanjite emisije štetnih gasova kola, a cena novog električnog automobila ili hibrida je obeshrabrujuća – popravite vaš stari auto.

“Ovde imamo kutiju, koja može da stane u bilo koje vozilo - na benzin, dizel ili na tečni naftni gas i odmah po postavljanju kutije možemo da smanjimo emisije i da poboljšamo potrošnju goriva”, objašnjava Sajmon Džonson iz kompanije CGON.

To nije baš najjednostavnija vrsta tehnologije, već zahteva obučenu osobu da instalira kutiju. Ali jednom kada je postavljena, ona zaista radi.

“Ovo je CGON E Zero 1. To je zapravo elektrolizator; napunimo kutiju sa nekim elektrolitima, unutra se nalazi pet šipki i kada pustimo struju kroz te šipke napravi se mali protok vodonika, koji dolazi sa vrha. I to je prikačeno direktno za motor”, dodaje Džonson.

CGON obavlja dve stvari: povećava efikasnost goriva vašeg automobila i smanjuje zagađenje za 80 odsto. To radi tako što ubacuje vodonik u izvor goriva u kolima, što običan gas čini efikasnijim, te vam je potrebno manje benzina.

“Vodonik se ne koristi kao primarno gorivo. Ono što vodonik radi jeste da podstiče lančanu reakciju kako bi se brže napravila vatra napred. Normalni dizel sagoreva na oko 2 hiljade fita u sekundi. Kada mu dodamo kiseonik, onda sagoreva brzinom od 40.000 fita u sekundi. Dakle, u motoru brže dolazi do sagorevanja”.

Taj proizvod pojavio se na tržištu u Britaniji prošlog avgusta i košta oko 600 dolara. Dodataka elektrolizator košta oko 14 dolara.

“Danas radimo na Folksvagenu Džeti. To je motor od dva litra. Očekujem da tečnost traje preko 9 i po hiljada kilometara pre nego što bude morao da se napuni”.

CGON je umrežen i prikačen na mobilni telefon korisnika, kako bi ga obavestio da je porebno dodati tečnost. Tvorci tog proizvoda su strogi.

“Ako za 12 meseci ne uđemo u Ameriku na velika vrata, i ako nismo pokrili većinu kontinentalne Evrope, to znači da nismo uspeli. To je moje lično mišljenje, očekujem da imamo pet ili šest hiljada centara za instalaciju šriom svea u narednih 12 meseci”.

U Velikoj Britaniji već postoji stotine centara za instalaciju, i to manje od godinu dana pošto se proizvod pojavio.