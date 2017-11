Dokumentarac "8.11.2016." pokazuje duboke podele u Americi

Šta su Amerikanci mislili o predsedničkim izborima na sam dan izbora prošle godine? U dokumentarnom filmu 8. 11. 2016. producent Džef Dojčman prati 16 Amerikanaca iz svih sfera života tokom tog jednog dana. Rezultat je otrežnjujući dokumentarac o politici i kulturnim podelama koje i sada polarizuju Amerikance.

Od liberalnog studenta iz Ohaja do konzervativnog rudara iz Zapadne Virdžinije, dokumentarac Džefa Dojčmana 8. novembar 2016. prati američke birače tokom izbornog dana prošlog novembra. Njegova filmska ekipa pratila je 50 Amerikanaca tog dana u raznim krajevima zemlje, da bismo u filmu videli njih priče njih 16.

“Želeli smo da ponudimo široki presek pojedinaca koji predstavljaju raznovrsnost geografski, demografski i ideološki”, kaže autor.

Od taksiste, Sika, koji podržava demokratu Hilari Klinton u Kvinsu u Njujorku, do bivšeg zatvorenika u Alabami koji je ponovo dobio pravo glasa prvi put u 30 godina, do Trampovog pristalice, vojnog veteran u Majamiju i imigranta “sanjara” čija je budućnost ugrožena ako Tramp pobedi, 8. novembar 2016. pokazuje da ljudi glasaju o pitanjima za koja smatraju da ih lično pogađaju.

Film takođe pokazuje da je većina ljudi verovala medijskim projekcijama da će Hilari Klinton da pobedi. U jednoj sceni vidimo liberalnog umetnika iz Njujorka apsolutno uverenog da će sve biti gotovo do 9:30 uveče i da je pobeda republikanskog kandidata nemoguća.

Džef Dojčman kaže da njegov dokumentarac otkriva duboke kulturne podele u američkom društvu koje su mediji propustili da “pokriju”.

“Mislim da je važno da se ne zatvorimo u “balone” u kojima svi živimo. I u virtuelnom I stvarnom životu okružujemo se ljudima koji su nam istomišljenici i ja to razumem. I ja to radim kao i svi. Ali smatram da je zaista važno da pokušamo i redovno se suočimo sa činjenicom koliko je velika ova zemlja i da razumemo, prihvatimo da to prostranstvo utiče na odluke o tome kako glasamo i kako se izražavamo.”

Film ne zauzima ničiju stranu. Gledaoci se zainteresuju za sudbinu 16 junaka filma, koji uprkos svojoj političkoj orijentaciji iznose ubedljive argumente na osnovu svojih ličnih okolnosti, kao što je slučaj Toma, vlasnika malog preduzeća iz Masačusetsa.

“Ako se ekonomija poboljša i mogu da dovedem više ljudi u svoju radnju, moći ću da malo više rasporedim zaduženja i provedem više vremena sa porodicom. Meni je to strašno važno.”

Film takođe pokazuje kako poruke iz kampanje i pristrasni mediji koriste ljudske predrasude i strahove. Na drugoj strani spektra, film prikazuje i strahovanja manjina ako Donald Tramp pobedi. Dojčman kaže da godinu dana kasnije, Amerika ostaje duboko polarizovana duž istih linija. On se nada da filmovi poput njegovog, time što humanizuju američke birače, mogu da podstaknu dijalog.