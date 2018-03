Đurić: Pokušaj zauzimanja severa Kosova i Metohije

Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić održa je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o događajima u Kosovskoj Mitrovici i Prištini u ponedeljak, dok je Goran Rakić najavio da će Srpska lista napustiti Vladu Kosova

Nakon što je u ponedeljak uhapšen u Kosovskoj Mitrovici, a zatim i proteran sa Kosova, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je u utorak u Beogradu da su albanski separatisti uz očiglednu podršku zapadnih zemalja, brutalno i nasilno napali srpski narod s ciljem da zauzmu sever Kosova i Metohije, ali i da obesmisle dijalog Beograda i Prištine i postizanje kompromisa

Na konferenciju za novinare u zgradi predsednika Srbije Đurić je došao otežano hodajući, sa rukama uvijenim zavojima i tom prilikom je rekao da nije bilo jednog poziva iz Beograda nasilje nad Srbima bi se nastavilo, a on bi završio u Prištini. On nije želeo da govori o detaljima tog poziva, istakao je da je na Kosovo ušao automobilom, po proceduri, pošto je obavestio Euleks i institucije Prištine, i ispričao šta je doživeo posle hapšenja:

"Pokušavali su da me ponize. Uz put su mi sve vreme, osim udaraca i toga što su mi spuštali i nabijali glavu na koleno, pravili selfije sa mnom i pokušavali da me zastraše time što su mi držali nabijen kalašnjikov u stomak sve vreme. Jedan od njih je izvukao i nož i pretio mi. Pevali su na tom putu do Prištine Alahu Ekbar i još neke druge pesme. Onda su me izveli iz tog transportera, vodili su me kroz glavne ulice Prištine, stavili su me u podrum."

Đurić nije odgovorio novinarima na pitanje da li će briselski dijalog biti nastavljen, ali je poručio da će konačnu odluku doneti predsednik Vučić.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić najavio je da će predstavnici te liste izlaze iz Vlade Kosova, kao i da će na petu godišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma, 20. aprila formirati Zajednicu sroskih opština:

"Formiranje Zajednice srpskih opština nije jednostran potez, to je iznuđen potez. Pet godina smo čekali da nam daju nešto što je naše. Dosta smo čekali, dosta smo imali strpljenja i formiraćemo samo ono što su oni potpisali, što su oni garantovali da će biti formirano još pre pet godina."

Posle događaja u Mitrovici oglasila i srpska opozicija - osuđeno je hapšenje Đurića, ali je istovremeno kritikovano ponašanje vlasti u Beogradu, dok su pojedine partije izrazile sumnju i da je čitav incident izrežiran.

Takav stav izneo je lider Narodne stranke i bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, koji je osim toga postavio pitanje zašto Vučić nakon jučerašnjeg poniženja nije zatražio hitnu sednicu Saveta Bezbednosti UN i zašto na sastanku sa Tačijem i Mogerini nije sprečio ove događaje.

Počeo razgovor Vučić - Mogerini u Beogradu

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini doputovala je večeras oko 19 časova u Beograd na razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o budućnosti dijaloga o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.

Najavljeno je da će posle razgovora biti objavljeno saopštenje za javnost, a treba reći i da je Mogerini je u Beograd stigla iz Taškenta, gde je učestvovala na konferenciji o Avganistanu.