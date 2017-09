Direktorka Glasa Amerike u Srbiji: Držimo se staromodnih novinarskih vrednosti

U Beogradu je boravila Amanda Benet, prva direktorka Glasa Amerike koja je za 75 godina, koliko se program ove medijske kuće emituje na ovim prostorima, posetila Srbiju. Tokom boravka ona se sastala sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i posetila N1 i RTS.

Direktorka Glasa Amerike Amanda Benet posetila je region Zapadnog Balkana, i u okviru trodnevne posete Srbiji danas je razgovarala i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, koja je istakla da je Vlada Srbije otvorena za komunikaciju sa medijima, jer, kako je rekla, oni imaju veliki značaj za razvoj srpskog društva i igraju važnu ulogu u uspostavljanju boljih kulturnih, ekonomskih i političkih veza u ovom regionu.

Benet je prenela premijerki Srbije da je ona prva direktorka Glasa Amerike koja je posetila region, iako ova medijska kuća neprekidno emituje program na ovom prostoru već 75 godina.

"Takođe smo razgovarali sa premijerkom, koja je zainteresovana za slobodu medija. Imali smo pozitivan i obećavajući razgovor i zaista sam veoma uzbuđena zbog perspektiva koje možemo da ostvarimo u Srbiji", rekla je Benet.

Tokom boravka u Srbiji Amanda Benet je posetila televiziju N1 i Radio-televiziju Srbije, gde je razgovarala o preuzimanju programa Glasa Amerike i proširenju saradnje sa ovim medijskim kućama.

Na pitanje da li će se i kako Glas Amerike suprotstaviti propagandi koja sve snažnije dolazi iz Rusije, Amanda Benet kaže da je emitovanje fer, balansirane, tačne i na činjenicama zasnovane informacije ono što radi Glas Amerike.

"To je naš posao, to nudimo bez alternative zato što se držimo staromodnih novinarskih vrednosti. Potvrđivanje tačnosti informacija, izveštavanje, činjenice, prezentovanje obe strane - mislimo da je to vrlo važna vrsta novinarstva širom sveta, a posebno na mestima gde su kulture vrlo polarizovane", ističe direktorka Glasa Amerike.

Tokom boravka u Beogradu Amanda Benet je razgovarala i sa uglednim novinarima o medijskoj situaciji u Srbiji.

U okviru posete regionu, osim Beograda, Amanda Benet će obići i Sarajevo, Podgoricu, Tiranu i Prištinu.