Dijalog EU i Turske završen bez konkretnih odluka

Dijalog na visokom nivou između EU i Turske, održan danas u Briselu, naglasio je razlike izmedju dvije strane ali i potrebu da se o njima razgovara: od vladavine prava, ljudskih prava, medijskih sloboda u Turskoj, do perspektiva te zemlje kada je riječ o pridruženju EU.



Dugoočekivani dijalog visokog nivoa završio je kako se i očekivalo - jasno su izražene razlike u gledištima, obje strane imaju prigovore jedna na drugu- Turci na predug zastoj u pristupanju i manjak razumijevanja, Evropljani, izmedju ostalog, na vladavinu prava I ljudska prava u Turskoj.



“Mi smo istakli ono što je za nas važno, a to nije nešto o čemu treba samo da se govori tokom dijaloga, već treba da se preduzmu I konkretni koraci. To je vladavina prava, ljudska prava, demokratija, sloboda medija, zaštita humanitarnih radnika, opozicijskih lidera I sl. Dakle, više smo fokusirani na djela kakva očekujemo nego na riječi koje ovdje razmjenjujemo ", rekla je visoka predstavnica EU Federika Mogerini.



A sudeći po razmjeni izjava, više su dvije strane govorile jedna o drugoj nego jedna drugoj. Rečeno je i to da Turska ostaje zemlja koja jeste kandidat za članstvo u EU ali je, zahvaljujući udaljavanju zemlje od evropskih standarda, potencirana druga dimenzija odnosa: strateško partnerstvo. Takođe, da bi turskim partnerima bilo jasnije, naglašeno je: nije samo neriješeno pitanje Kipra razlog zašto se ne otvaraju nova poglavlja pregovora o pristupanju.



"Zbivanja nakon pokušaja puča su stvorila zabrinutost medju evropskim članicama i zato je još decembra prošle godine poručeno da pod sadašnjim okolnostima nije moguće otvaranje novih poglavlja. Ali je takodje odbačena suspenzija pregovora. A u svjetlu aprilskog referenduma, medjunarodna zajednica je dodatno zabrinuta pravcem I strukturom nekih od ustavnih promjena, a decembarska odluka evropskih lidera je potvrdjena na ministarskom skupu na Malti", rekao je evropski komesar za proširenje Johanes Han.



Turska strana odgovara, imajući na umu i nedavne slične kritike od strane Evropskog parlamenta.



"Referendum koji smo imali ne može poništiti ni jedan parlament na svijetu. Evropski parlament nema vlast ni moć da ukine odluke turskog parlamenta. Referendum je bio rezultat volje turskog naroda i to sada postaje zakon", kaže turski ministar za evropska pitanja Omar Čelik.



"Imali smo pokušaj državnog udara a nismo vidjeli dovoljno podrške od strane EU- trebalo joj je godinu dana da nas podrži saopštenjima. A mi se borimo protiv terorizma i dok to radimo, uvijek nastojimo da se držimo zakona Ako činimo greške, trudimo se da ih ispravimo u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima", rekao je turski šef diplomatije Mevlut Čavušoglu.



Gosti iz Ankare su takodje branili i istupe turskog predsjednika, tvrdeći da su oni tek odgovor na izjave i poteze, poput uskraćivanja mogućnosti da se video linkom obrati skupu Turaka u Njemačkoj, dok je slično dozvoljeno liderima terorističkih organizacija. Po njima, hapšenje članova organizcije Amnesti Internešnal u Turskoj ne znači neprijateljstvo prema toj organizaciji već hapšenje špijuna Gulenove organizacije. Slično pravdaju i hapšenja novinara, dok za aktuelno zahladjenje na relaciji Ankara-Berilin, tvrde da neće narušiti dobre odnose sa Njemačkom. Turski ministri žale zbog činjenice da je cijela Unija stala u odbranu Berlina, što je, opet, za evropsku stranu, jasan dokaz evropske solidarnosti. Dugo bi se mogla nabrajati razmimoilaženja dvije strane, ali kako reče Visoka predstavnica, vrijeme je za fokus na ono što ih spaja, a ne razdvaja.