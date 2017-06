Dan nezavisnosti SAD obeležen u CG

Deklaracija nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država preokrenula je točak istorije, a na mnogim idealima na kojima je nastala ta zemlja utemeljena je i crnogorska država, poručio je crnogorski premijer Duško Marković na svečanosti povodom Dana nezavisnosti SAD-a

On je na svečanosti u Ambasadi SAD-a, povodom 241. godišnjice nezavisnosti te države, kazao da je Deklaracija okrenula točak istorije ka vrijednostima koje su i ideal i današnjeg svijeta.

"Onako kako je i zapisano u Deklaraciji: Svi ljudi su stvoreni jednaki i njihovo neotuđivo pravo je – pravo na život, slobodu i težnja ka sreći", naveo je Marković.

On je dodao da moderni svijet ni po čemu ne podsjeća na onaj s kraja 18. vijeka, kada su utemeljene SAD, osim po činjenici da se za to neotuđivo pravo i danas bori veliki dio čovječanstva. To, naveo je Marković, samo govori o veličini i vrijednosti ideala koji su Amerikanci proklamovali prije skoro dva i po vijeka.

"Ulogu i značaj Sjedinjenih Država u svjetskom poretku uvijek smo shvatali na način kako je to još prije više od pedeset godina objasnio predsjednik Kenedi - Mi ne težimo da jedan narod ili sistem gospodari svijetom, već tome da čovjek gospodari svijetom. Moderni svijet je premalen, a oružje odveć destruktivno da bismo sebi smjeli dozvoliti da bilo ko drugi zagospodari“, naveo je premijer.

Na tim idejama – prava na život i slobodu, kako je dodao, na toj težnji da svijetom gospodari čovjek a ne bilo koji narod, utemeljena je i crnogorska država.

"Na tom zajedničkom idealu, iskovano je i crnogorsko-američko prijateljstvo, dugo više od sto godina, kao i strateško partnerstvo uspostavljeno u ovom vijeku. Partnerstvo koje je krunisano prije par nedjelja kada je Crna Gora, uz podršku svih saveznika ali prevashodno SAD-a, postala punopravni član Sjevernoatlantske alijanse – najmoćnijeg vojnog i političkog saveza današnjeg svijeta".

Partnerstvo SAD-a i Crne Gore, dodao je Marković, ojačano je nizom bilateralnih sastanaka na najvišem nivou u Vašingtonu u prethodnih par mjeseci, a tim partnerstvom Crna Gora je počastvovana i privilegovana.

“U to ime, u ime naše buduće saradnje, u ime svih onih koji su svojim trudom i naporom doprinijeli crnogorsko-američkom strateškom partnerstvu – dozvolite da još jednom najsrdačnije čestitam predsjedniku Trampu, vama uvažena ambasadorko, kao i američkom narodu, veliki praznik Dan nezavisnosti. Neka Bog blagoslovi Ameriku. Da je vječna Crna Gora", poručio je premijer.

Ambasadorka SAD Margaret En Uehara čestitala je pristupanje NATO-u svim građanima Crne Gore.

"To je veliki korak, ali postoji veći cilj - članstvo u EU. Sigurna sam da će Crna Gora ostvariti i taj cilj", navela je ona.

Uehara je kazala da se mora raditi i na ostvarivanju vladavine prava, kao i borbi protiv korupcije.

"Na osvarenju tog cilja treba da rade zajedno Vlada, civilni sektor, mediji kao i građani. SAD će pomoći na tom putu. Ostvarili smo mnogo toga radeći zajedno".

Ambasadorka je kazala da je ubijeđena da će u narednih deset godina Crna Gora iskorijeniti korupciju i u potpunosti ostvariti vladavinu prava.

"Nadam se da će u Crnu Goru dolaziti sve veći broj američkih turista i kompanija", kazala je ona.

Uehara je zahvalila gostima na svečanosti što se došli da proslave 241. rođendan SAD-a.