Dačić: SAD, Britanija, Francuska - "ne mogu da kažem da su nam to prijatelji"

Šef dilomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska među zemljama za koje ne može da kaže da su prijateljske prema Srbiji, u kontekstu pritisaka koje se iz tih zemalja vrše na zemlje koje još uvek nisu priznale nezavisnost Kosova.

"Ja ne mogu da kažem da su nam to prijatelji, nek izvini predsednik Vučić, oni ne rade za naše interese, oni rade protiv naših interesa. Mogu da ih poštujem kao partnere, ali daleko od toga da su prijatelji", rekao je Dačić za u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji.

"To su velike sile, misle da je samim tim što je neko iz Stejt departmenta mogu da diktiraju uslove ovde. Amerika će da analizira našu vojnu saradnju sa Rusijom. Ako nešto imaju da nam kažu, neka dođu Donald Tramp ili Reks Tilerson pa neka kažu, neću da slušam da mi to govori Brajan Hojt Ji, on može kod mog pomoćnika, zamenika...", rekao je Dačić.

S druge strane, dodao je, "Rusi jesu naši prijatelji, naša braća".

"Pre 10 godina mnoge zemlje su priznale Kosovo pod pristikom, Prošlo je 10 godina a Kosovo nije zaokružilo nezavisnost i neće nikada zaokružiti dok god je Srbija ovakva kakva jeste, dok god je Srbija sa ovakvom vlašću, dok god neće da pravi kompromise na štetu svoje drzave. Rusija neće dozvoliti da Kosovo postane član UN jer ima pravo veta", ministar spoljnih poslova Srbije.

Govoreći o lobijima, on kaže da je, kada je bio u Vašingtonu, pored Trampovog savetnika za nacionalnu bezbednost H. R. Mekmastera sedeo Barjaktari, koji je poreklom sa Kosova. Rekao je i da "samo slep čovek" može da veruje da je stavljena tačka na probleme na Balkanu.

Regionalni konflikt će trajati dok traju uzroci tih problema - ako sve probleme stavljate pod tepih, saplešćete se o tepih.

"Da li su otklonjeni problemi zbog kojih su izbili ratovi na Balkanu? Nisu. Ovo je samo intermeco između nekih novih sukoba, ne zbog Srba, već zbog nerešenih pitanja na Balkanu. Ako velike sile to ne shvataju, one prave problem, vrtećemo se u krug", istakao je on.