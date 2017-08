Da li život na Aljasci previše zavisi od nafte?

Nafta je glavni izvor prihoda na Aljasci, a ove godine naftovod Trans-Aljaska obilježava 40 godina postojanja.

Čuveni naftovod Trans-Aljaska – dug gotovo 1300 kilometara, proteže se preko nekoliko planinskih lanaca i stotina rijeka, dopremajući naftu od Zaliva Prudo na sjeveru do Valdeza na jugu.

Četrdeset godina star naftovod jedan je od najzaštićenijih u svijetu – sagrađen je da izdrži najsnažniji zemljotres. Iako širok samo metar i 20 centimetara, do sada je dopremio više od 17 milijardi barela nafte – što je dramatično promijenilo lokalnu ekonomiju.

Za naftni procvat Aljaske zaslužan je jedan čovjek – geolog Tom Maršal koji je predvidjeo da je ova lokacija najverovatniji izvor tečnog zlata – Zaliv Prudo na sjevernim padinama Aljaske – daleko iznad Arktičkog kruga.

"Kada sam se odlučio za ovu lokaciju, neko je u katastru taj izbor opisao kao “Maršalova ludost”. Pitali su me – da li sam bio uvrijeđen? Nisam. Razumio sam zašto su pomislili da je to ludost. Kao što je guverner rekao – zar ne zna da je to zamrznuto. Nismo znali kako da se izborimo s tom situacijom”.

Prateći Maršalov plan, radnici su otkrili najveće naftno polje u Sjevernoj Americi. Energetska kriza 1970-tih godina i rast cijena nafte bili su opravdanje za troškove izgradnje naftovoda, od kojeg koristi imaju i stanovnici Aljaske. Svake godina, dobijaju ček na više od hiljadu dolara. Naftni procvat promijenio je Aljasku – doveo je do neohodnih poboljšanja, ali i problema.

“Riječ je o dramatičnim promjenama. Sjećam se vremena kada smo nosili bačve sa vodom. Bez prihoda od poreza iz Zaliva Prudo, ne bi smo imali vodu ili kanalizaciju. Naša zajednica je zbog toga izuzetno napredovala. Time su se finansirale, škole, vatrogasna služba, klinike. Međutim, alkoholizam je postao veliki problem, zato što su stanovnici imali veći pristup alkoholu”, kaže predsednik korporacije "Ukpeagvik Inupiat" Entoni Edvardson.

Pojedini stanovnici brinu da Aljaska previše zavisi od nafte. Proizvodnja je smanjena od procvata 1990-tih godina, dok je pad cijena nafte doveo do deficita u državnom budžetu.

“Bili smo preplavljeni novcem i bilo je lako, ljudi nisu gledali u budućnost. Oslonili smo se samo na jedan izvor prihoda, koji je sada prilično presušio i nemamo ništa drugo”.

Naftni potencijal Aljaske je daleko od toga da bude iscrpljen – ali je bušenje nafte u Arktičkom prirodnom rezervatu izazvalo oštre kritike. Tom Maršal ipak vjeruje da je njegov pronalazak nafte ključan za budućnost Aljaske i da bi, poput njega, ljudi trebalo da slušaju svoje instiknte.

"Ako još niko nije pronašao rešenje, vi to možete. Da pronađete malo naftno polje ovdje, veliko tamo. Morate da budete optimista. Ako niste, onda ga nećete ni tražiti”.