Da li je moguć dogovor Turske i EU?

Brojna otvorena pitanja na relaciji EU - Turska, navela su predsedavajuću EU, Bugarsku, da u Varni organizuje susret evropskog vrha s turskim predsjednikom. Nakon susreta, malo toga je usaglašeno sem obostrane želje da se dijalog nastavi.



Koliko god izgledali srdačni susreti dvije strane, mnogo toga jedni drugima imaju da prigovore- Evropljani Ankari na uporrnom ignorisanju ljudskih prava, obračunu sa opozicijom pod izgovorom slamanja pučista, a na regionalnom planu ozbiljno zabrinuti vojnom akcijomtuskih snaga na sjeveru Sirije, kršenju medjunarodnih zakona prema Kipru. Ankara takodje ima cijeli spisak primjedbi- od kašnjenja evropskog novca kojim više od tri miliona izbjeglica drži na turskom tlu I blokira njihov ulazak u Uniju, do predugog čekanja na pomake u evropskim integracijama, bezviznom režimu.



Zato i sinoćnji sastanak da jedni drugima kažu sve što treba reći i pokušaju naći zajednički jezik i interes. A našli su ga u potrebi da se nastavi sa sporazumom kojim je EU, uz pomoć Turske, zaustavila talas izbjeglica preko Egejskog mora i za to je trebala do kraja prošle godine da plati Ankari tri milijarde evra. Narednih nekoliko godina još toliko, ali to je cijena na koju Evropljani pristaju kako bi izbeglice držali dalje od svojih granica. I tu se završava lista manje-više uspješne saradnje. Na sinoćnjem skupu su se čuli poznati argumenti obje strane: evropske zamjerke za akcije Ankare na unutrašnjem i spoljnom planu, kao i tvrdnje turskog predsjednika da se ljudska prava poštuju, a da, izvana i iznutra, vode borbu protiv terorista razičitih boja.



"Turska je trenutno na meti različitih terorističkih organizacija, protiv kojih se Turska bori unutar i van svojih granica. Naše akcije ne samo da idu u korist bezbjednosti gradjana Sirije i Turske , već I Evrope i zato odbijamo neutemeljene kritike. Poštujemo ljudska prava, a sve dok postoji bezbjednosni rizik, nastavićemo sa operacijama", rekao je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.



Nakon sastanka, predsjednik Evropskog savjeta odgovora na jednostavno pitanje: da li je išta od otvorenih pitanja- zatvoreno?



"Ako me pitate da li smo postigli neka rješenja, neke kompromise, moj odgovor je: ne. Ja sam na sto stavio sve što nas zabrinjava, to je duga lista, uključujući situaciju u Truskoj, vladavinu prava i

medijske slobode, bilateralne odnose Turske sa našim članicama, kao i situaciju u Siriji. Složili smo se da dijalog treba nastaviti u ovom teškim okolnostima, konfliktu interesa i vizija. Imamo sličan nteres za stabilizacijom regiona, ali kada je riječ okonkretnim rješenjima, tu danas nismo postigli nikakav konkretan kompromis", rekao je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk.



Ankara se sinoć nije približila Evropi, sve dublji jaz postaje gotovo nepremostiv i mnogi u Uniji bi se složili sa nedavno ponovljenim stavom većine evropskih parlamentaraca.



"Možda bi trebali da novac za pristup Turske EU preusmjerimo na civilno društvo, na one koji se bore za slobodu. Mislim da je za nas nemoguće da nastavimo da govorimo o pristupanju Turske EU", rekao je član Evropskog parlamenta iz Rumunije Kristijan Preda.