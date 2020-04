Džonson u prvom obraćanju: Rizik od drugog naleta

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je, u prvom obraćanju javnosti nakon što se oporavio od virusa Kovid-19, da mu je žao što je tako dugo bio odsutan sa svog radnog mesta i zahvalio se Dominiku Rabu što ga je menjao, ali i građanima.



On je rekao da postoje znaci da je velika Britanija dostigla vrhunac bolesti i da je uspela da spreči da Nacionalna zdravstvena služba bude preopterećena, prenosi Gardijan. Zato možemo da kažemo, naveo je Džonson, da počinje preokret.



"Virus je kao pljačkaš, to kažem iz ličnog iskustva i ovo je trenutak kada počvinjemo da ga obaramo na pod", rekao je Džonson.

On je poručio i da je Prema još rano za ublažavanje mera, jer bi drugi nalet virusa mogao da bude katastrofalan, ali i da razume zabrinutost prodavaca, umetnika i svih koji se bave biznisom.



"Moramo da razumemo rizik od drugog naleta. Tražim da vas da obuzdate nestrpljenje jer verujem da sada dolazimo do kraja prve faze ovog sukoba", rekao je Džonson i dodao da će vlada ublažiti mere kada bude sigurna da neće biti drugog udara.



Džonson je rekao i da želi da u borbu protiv virusa uključi i opoziciju koliko je to moguće.



Kako je naveo, pandemija je najveći izazov za državu od Drugog svetskog rata i istakao da država u toj borbi napreduje.