Da li će Kotor izgubiti mesto na UNESKO listi svetske baštine?

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore Milan Gazdić kazao je u ponedeljak da se, prema njegovim saznanjima, “pojavljuje informacija” da će na sledećem samitu UNESKO u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, Kotor izgubiti status prirodnog i kulturno-istorijskog područja na Listi svjetske baštine, kao i da će Nacionalni park Durmitor biti stavljen na crvenu listu.

“Svaki dan, a i upravo sada sam dobio nove informacije, sledeći samit UNESKO u Rijadu će biti dosta težak za Crnu Goru. Čini mi se, a nadam se da se to neće desiti, ali neka saznanja su da će Nacionalni park Durmitor biti stavljen na crvenu listu. Čak se pojavljuje informacija da će Kotor biti izbačen, izgubiće to zvanje. To je, po mom mišljenju, poraz države Crne Gore”, rekao je Gazdić na konferenciji "Zaštita prirode i životne sredine, stanje, značaj i perspektive”.

Prema njegovim riječima, “umjesto da UNESKO na svoju listu dodaje područja Crne Gore, Crna Gora je došla u veoma težak položaj”.

“Treba da se borimo i spašavamo zvanja koja imamo”, naveo je Gazdić .

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić tvrdi,međutim, da “Kotor neće izgubiti status, niti je status ugrožen".

“Naprosto ovo nije tačno", napisao je Jokić na Fejsbuku. U komentarima ispod posta na Fejsbuku takođe napisao:

"U Rijadu će se usvojiti odluka vezana za Kotor koja će u tekstu biti 'problematična' ali kao rezultat nedovoljne razmjene informacija između strana. Sve smo to sistematizovali i upućujemo im da kroz činjenice pokažemo da je u pitanju samo šum u komunikaciji. Sve i da jeste ta odluka zasnovana na stvarnom stanju, a nije, tako usvojena odluka bi značila upozorenje koje bi se moglo riješiti kroz jedan do dva izvještajna perioda, a ako ne, onda bi išli eventualno nekad kao ugrožena kulturna baština (što je Ohrid već iha-ha, ili što je Kotor bio decenijama nakon zemljotresa), pa ako ni to ne bi bilo, onda ide krajnja sankcija", napisao je predsjednik Opštine Kotor.

Milan Gazdić, direktor Agencije za zaštitu životne Crne Gore, kazao je da je “porazno što nam vojska i policija brane prirodu”.

“Brane je od nas samih. Rijeke i jezera su nam puna smeća i otpada koji smo sami stvorili, eksploatacija šljunka je ogromna. Ipak, postoje i svijetli primjeri, imamo zaštićena morska područja, urađene su revizije zaštićenih područja".

On je dodao da su očišćene neke od najopasnijih "crnih tačaka", a da su eko volonteri uspjeli da se izbore sa ilegalnom eksploatacijom šljunka.

"Ušli smo u rat protiv šumske mafije i uništavanja šuma u Crnoj Gori, ali je potrebno samo da struka bude u zaštiti prirode, a ne kapitala i investitora “, rekao je Gazdić i dodao da je do sada samo rađeno na "gašenju ekološke ideje" , koja je bila razvojna šansa Crne Gore.

“Umjesto da pratimo zdravu ideju ponavljali smo tuđe greške. Najvažnija naša grana, turizam, je ugrožen zbog prirode koja je devastirana”, dodao je Gazdić na konferenciji "Zaštita prirode i životne sredine, stanje, značaj i perspektive”.

Drevni Kotor, smješten na kraju najdubljeg prirodnog fjorda na Mediteranu, sa jedinstvenom raznovrsnošću kulturnih uticaja, je 1979. uvršten na listu Svjetske baštine UNESKO. Pored tog drevnog grada i tvrđave, UNESKO je u Crnoj Gori stavio pod zaštitu nacionalni park Durmitor i srednjevjekovne stećke.

Cilj programa Svetske baštine UNESKO je da popiše, sakupi imena i čuva mesta od izuzetnog kulturnog ili prirodnog značaja.