Mugoša: Ukupno 115 oboljelih, sa SPC dogovoreno da nema litija

Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša saopštio je u petak da je nagli porast broj oboljelih od koronavirusa posljedica očekivanog opuštanja i neočekivane neodgovornosti nakon 40 dana bez lokalne transmisije, i pozvao gradjane da poštuju mjere protiv širenja virusa.



“Ovo je povratak unazad... prvi talas je prošao uspješno u saradnji institucija i gradjana i dao vrlo dobar rezultat. Kako je bilo za očekivati, došlo je do opuštanja, posebno kad 40 dana nema lokalne transmisije”, rekao je Mugoša.



Prema njegovim riječima, “bez obzira na sva upozorenja da je virus prisutan u okruženju i da dovodi do drastičnih posljedica... došlo je do nečega čemu se nismo nadali, pa je jedan broj ljudi olako i neodgovorno otišao na mjesta gdje je veliki broj zaraženih, zbog čega je došlo do importacije virusa”.



“Sada se moramo u svakoj opštini boriti sa ovim virusom”, rekao je i dodao da ne sumnja da će građani prihvatiti dio odgovornosti koji se odnosi na ponašanje, ocjenjujući to kao “jedinu šansu da virus stavimo pod kontrolu”.



Laboratorije Instituta javno zdravlje od sinoć su na 400 uradjenih uzoraka registrovale ukupno 25 novooboljelih od koronavirusa, pa je broj oboljelih porastao na 115, saopšteno je iz tog instituta u petak.



Mugoša je saopštio i da je na sastanku koji je u tom Institutu održan sa tri najveće religijske zajednice - SPC, Islamskom zajednicom i Katoličkom crkvom, postignuta saglasnost da vjerski skupovi predstavljaju epidemiološki rizik.



“Oni su se složili i podržali nas i mislim da je danas objavljeno da neće biti litija, jer smo procjenjivali da u ovoj situaciji to može biti veliki rizik”, rekao je Mugoša.



On je rekao i da je “sada zadatak da obuzdamo širenje virusa u opštinama koje imaju veliki potencijal širenja, u situaciji kad Crna Gora želi da se otvori”, ocjenjujući da treba voditi računa "o zdravlju kad je u pitanju virus, ali i kad je u pitanju ekonomija".



“Ekonomija se može pokrenuti samo u otvorenoj zemlji i mi moramo polako prihvatiti da se naše granice otvaraju i da mi svojom odgovornošću te granice držimo otvorenim”, rekao je Mugoša.



Nacionalno koordinaciono tijelo sinoć je ponovo uvelo mjere zabrane javnih skupova na otvorenom, uključujući i vjerske i političke skupove, a u Rožajama i Bijelom Polju zbog velikog broja slučajeva uvedene su mjere ograničenja kretanja.



Prema novim mjerama, građanima Rožaja, gdje je ukupno registrovan 41 slučaj, biće zabranjen izlazak iz kuća u periodu od šest sati popodne do pet ujutru, a ugostiteljski objekti zatvaraće se u pet popodne.



U Bijelom Polju se ponovo zatvaraju vrtići i gradski saobraćaj i zabranjuju svi javni skupovi, a zabranjeno je kretanje i zadržavanje na otvorenom, kao i prevoz putničkim vozilom, za više od dvije osobe koje nisu članovi istog domaćinstva ili ne obavljaju radne zadatke.