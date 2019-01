Bivši viceguverner CBCG privreden pod sumnjom u korupciju

Bivši viceguverner Centralne banke Crne Gore, Velibor Milošević, priveden je rano u ponedjeljak i sproveden u Specijalno tužilaštvo, gdje će biti saslušan u svojstvu osumnjičenog u okviru istrage za korupciju i pranje novca protiv 23 osobe, medju kojima je i vlasnik Atlas grupe, bankar Duško Knežević, označen kao navodni šef kriminalne grupe, više izvora je potvrdilo Glasu Amerike.

Milošević je priveden u svom stanu dva dana nakon što je Knežević objavio audio snimak njihovog razgovora u kojem mu tadašnji viceguverner Centralne banke sugeriše da podmiti kontrolore koji su vršili provjeru zakonitosti poslovanja njegove Atlas banke, posrnulog lokalnog giganta sa blizu 100,000 klijenata, odnedavno u procesu dokapitalizacije.

Pored Miloševića, policija je po nalogu Specijalog državnog tužilaštva privela privela još sedam osoba - četiri Kneževićeva saradnika i tri rodjaka, a lokalni mediji javljaju da su u toku pretresi njihovih stanova i poslovnih prostora.

Knežević, koji je istragu protiv njega i saradnika nazvao političkim progonom Atlas grupe od strane predsjednika Mila Djukanovića, tvrdi da ga je Milošević navodno reketirao, spominjući da mu je u tu svrhu dao 100,000 eura.

Milošević je negirao Kneževićeve optužbe tvrdeći da se radi o neistinama, a Centralna banka saopštila da će, zbog sadržine kompromitujućeg audio snimka razmotriti dalji status nekada drugog čovjeka te institucije.

Vlasnik Atlas grupe, koji je odlaskom u inostranstvo izbjegao hapšenje u okviru istrage tužilaštva o pranju novca u njegovim kompanijama, ranije je objavio snimak na kome se vidi kako on uručuje koverat današnjem savjetniku predsjednika Djukanovića i visokom funkcioneru njegove DPS, Slavoljubu Stijepoviću, govoreći mu da je u njemu 97,500 dolara.

Knežević je tada na Instagramu naveo da se radilo o donaciji za vladajuću partiju, tvrdeći da su crnogorski biznismeni navodno morali da plaćaju “reket” Djukanoviću i DPS-u, ako su željeli da posluju u Crnoj Gori, što su u DPS-u ocijenili kao “nedostojnu kampanju očajnika koji bježi od pravde”.

U svojevrsnoj medijskoj kampanji, Knežević je, pored ostalog, optužio predsjednika Djukanovića da je nezakoniti vlasnik vile od 2000 kvadrata u Podgorici, kao i da se ta vila vodi na Đukanovićevog navodnog prijatelja, što je šef crnogorske države demantovao.

Djukanović je negirao da je vlasnik vile u podnožju brda Gorica, navodeći da je u priči oko vile jedino tačno da mu je stvarni vlasnik ponudio na prodaju, kao i da mu je on odgovorio da ga to “ne zanima u tom trenutku”.

"Sve što je tačno oko kuće je da je vlasnik tog objekta razgovarao sa mnom da mi to ponudi, ali sam ja rekao da me to ne zanima u tom trenutku, ali da ipak ne isključujem mogućnost da je nekad kupim", rekao je Đukanović novinarima nakon sastanka sa albanskim kolegom Ilirom Metom.

Predsjednik Crne Gore odbacio je u ponedjeljak i optužbe Kneževića da je po njegovom nalogu isplatio novac Stijepoviću, navodeći da on nikome nije izdavao takve naloge.

Lider vladajuće partije je rekao da nije sporno to što je Knežević pomagao DPS, ocjenjujući da "ovdje imamo problem sa čovjekom čiji su interesi povrijeđeni i koji misli da može pobjeći od pravde".