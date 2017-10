Marković: CG sposobna da očuva i unaprijedi svoju bezbjednost

Predsjednik Vlade Crne Gore, Duško Marković, izjavio je danas da je Crna Gora, kao nova članica NATO-a, sposobna da očuva i unaprijedi svoju bezbjednost, prenose crnogorski mediji.

Otvarajući Global Citizen Forum na Svetom Stefanu, premijer Marković je u pozdravnom govoru podsjetio da je Crna Gora "odredila svoju budućnost u pripadnosti najmoćnijim bezbjednosnim, ekonomskim i demokratskim zajednicama, kao što su NATO i EU," ocjenjujući da je danas “jedna od najbezbjednijih zemalja Mediterana”.

"Sposobni smo da kao članica NATO svoju bezbjednost očuvamo i unaprijedimo", rekao je Marković, ocjenjujući da je današnja Crna Gora “nastavila da nosi Njegoševu luču…vezujući budućnost sa vrijednostima zapadne civilizacije i opredjeljujući se za pripadnost najmoćnijim bezbjednosnim, ekonomskim I demokratskim zajednicama – NATO-u i EU”.

Marković je takođe, u razgovoru sa britanskom pravnicom Čeri Bler, suprugom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, na marginama skupa, saopštio da je Crna Gora u vanjskoj politici fokusirana na okončanje pristupnih pregovora o članstvu u EU, a na unutrašnjem planu na daljoj izgradnji institucija, vladavini prava i poboljšanju poslovnog ambijenta.

Tokom sastanka Markovića i Bler iskazana je “obostrana zainteresovanost za saradnju Vlade sa Fondacijom Čeri Bler, specijalizovanom za arbitraže, medijacije i javno pravo”, saopštila je Vlada.

Prema saopštenju iz Markovićevog kabineta, Bler je ponudila Crnoj Gori pomoć u procesu izgradnje i jačanja kapaciteta institucija i javne uprave, te u opštem povećanju efikasnosti crnogorske administracije, a “dogovoreno je da komunikacija na tu temu bude nastavljena”.

Jedan od učesnika Foruma, bivši zapovjednik Združenih snaga NATO-a u Evropi, general Vesli Klark, rekao je novinarima na Svetom Stefanu da vidi progres, “posebno kada pomislim na mračne dane iz sredine 1990-tih kada se dešavao rat u Bosni i Hercegovini i kada je Slobodan Milošević bio odgovoran”.

“Proveo sam stotinu sati razgovarajući sa njim, i on mi je uvijek govorio kako je to velika zemlja”, rekao je Klark. “Jugoslavija je bila velika zemlja, sa mnogo talentovanih ljudi, ali na nesreću, pod njegovim sistemom, ti ljudi nijesu mogli doci do izražaja”

On je ocijenio da je to danas moguće, istučući da je “veoma srećan što je Crna Gora sada u NATO i ide prema EU i integracijama sa Zapadom, zato sto Crna Gora jeste dio zapada”.

Pored Markovića, Bler i Klarka, na dvodnevnom skupu učestvuju ličnosti iz poslovnog, političkog i umjetničkog svijeta, poput glumca Roberta de Nira, pisca i motivacionog govornika Robina Šarme, biznismena, filantropa i osnivača inicijative "Global Citizen", Armanda Artona i člana katarske kraljevske porodice, Šeika Mohameda Abdule Al Tanija.