Crna Gora: Održan građanski protest zbog afere “Koverat”

Više stotina građana u subotu je protestovalo ispred zgrade Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici tražeći odgovornost državnog vrha zbog afere “Koverat” u kojoj su za pranje novca osumnjičeni Slavoljub Stijepović, bliski saradnik predsjednika Mila Đukanovića i biznismen Duško Knežević.



Uzvikujući parole protiv Đukanovića i tražeći ostavku Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, okupljeni su ispred zgrade tužilaštva koju je čuvalo dvadesetak policajaca ostavili parole na kojima je bilo ispisano “Koverat”, “1000 eura”, “Rat za mir”, “Duvanski kombinat”, “Kostanjica”, kao i druge asocijacije vezane za navodne nelegalne poslove čelnika vladajuće stranke.

Nakon okupljanja kod tužilaštva, demonstranti su prošetali glavnom gradskom ulicom, pozivajući građane da im se pridruže u zahtjevima da državni organi procesuiraju sve aktere afera koje u posljednjih nedjelja potresaju crnogorsku političku i medijsku scenu.

“Od nas se očekuje da se ujedinimo da promijenimo ovaj sistem, nije bitno koliko nas je noćas”, rekao je okupljenima Jovan Gajević, jedan od organizatora protesta kome su prisustvovali i predstavnici opozicije i civilnog sektora. “Niko ne stoji iza nas, mi smo samo obični građani”

U međuvremenu je Knežević, koji se uoči pokretanja istrage tužilaštva o poslovanju njegovih banaka sklonio u London odakle je pokrenuo kampanju s ciljem smjene Đukanovića koga optužuje za korupciju, najavio nove navodno kompromitujuće dokaze protiv Đukanovića.



“Imam dokaze da sam dao direktno pare Đukanoviću, imam te snimke to čuvam za finale”, rekao je Knezević. “To sam dao međunarodnim istražiteljima, koji se bave tim, pošto je slučaj dobio međunarodne razmjere, moj tim advokata iz Londona radi na tome”



On tvrdi da mu je “davao stalno za izbore, za neke zajedničke projekte i za razne stvari”, navodeći da “Đukanović to odlično zna”, kao i da je to rađeno u Kneževićevoj kući, ali i način kako je to izvođeno i “ko mu je slao pare i kako ih je primao”.



“Direktno sam ja davao, a neke sam donosio od ljudi sa kojima se on poravnavao, a neke su bile za neke akcije koje su bile zajedničke, koje su rađene po Đukanovićevom nalogu", rekao je za Televiziju Vijesti Knežević.



Najavljujući da će početkom sljedeće nedjelje objaviti dokaze koji navodno kompromituju predsjednika, Knežević je rekao je da se slučaj ne zove bilo kako drugačije, već “afera Đukanović”.

“Konkretno vezano uz transfere, dokumenta i ime Mila Đukanovića i afera ova nije kofer, nije Atlas, već se afera zove Đukanović".

Knežević je rekao i da će, ukoliko to Đukanović ne učini, otkriti ko su njegova dva prijatelja koja su mu, prilikom podizanja kredita kod londonske Pireus banke 2007. godine, dala novac za kolateral, a za koji je garantovala jedna Kneževićeva firma.

On je rekao da se radi o predsjednikovim prijateljima iz Podgorice povezanim sa tranzitom cigerata iz devedesetih godina, Knežević, kao i da je i dokaze za te svoje tvrdnje dostavio međunarodnim istražiteljima.

"Dobićete račune, uplate, ugovore koje je sam Đukanović potpisao, i to će biti vrlo valjan dokument da se Đukanović procesuira u Crnoj Gori”, rekao je biznismen. “Imaće prilike da dokaže na londonskom sudu kako je stekao svoj kredit, ko su mu garanti u ovom poslu"

Đukanović je ranije negirao Kneževićeve optužbe da je naređivao “reketiranje” njega i drugih biznismena, navodeći da je finansiranje vladajuće partije bilo na dobrovoljnoj osnovi, kao i da je on svoju imovinu stekao na legalan način.