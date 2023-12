Crnogorske ženske organizacije najavile masovne proteste zbog blage kazne za ubicu supruge

Crnogorske ženske organizacije najavile su masovne proteste zbog odluke Višeg suda da Dalibora Nikolića osudi na dvanaest godina zatvora, jer je sredinom januara prošle godine osam sati tukao svoju 27- godišnju trudnu suprugu Zumritu Nerdu, koja je preminula od posljedica povreda.

Nikolić je osuđen za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, a presudu je izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Veljko Radovanović, dok ga je Više državno tužilaštvo optužnicom teretilo za teško ubistvo njegove supruge, u januaru 2022.

Direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević kazala je da “ako Vlada Crne Gore ne reformiše ovaj truli sistem, ako država ne preuzme odgovornost za zaštitu svih žrtava nasilja, najavljujemo masovne građanske proteste”.

Raičević je pohvalila rad Višeg državnog tužilaštva u tom slučaju koje je, kako je objasnila, “dobro prikupilo dokaze”, ali je, kako je kazala “revoltirana što se taj rad nije adekvatno izrazio na sudsku odluku”.

“Dosta nam je javašluka institucija kada je u pitanju nasilje nad ženama, dosta nam je diskriminacija i potpunog izostanka zaštite žrtava. Rvolitirani smo odlukom Višeg suda koji je zauzeo stav da što duže nasilnik nekoga muči i zlostavlja, to mu je lakše da dokaže nehat”, kazala je Raičević na konferenciji za novinare koju su organizovali ispred zgrade Višeg suda u Podgorici.

Ona je, takođe, saopštila da “sud nije smio da zanemari to što je Zumrita imala mnogo povreda, da su opisane u nalazu sudskog vještaka, kao i da je imala čak 24 ožiljka što ukazuje da je odavno prebijana, po skoro svim djelovima tijela, u predjelu glave, donje vilice i nogu, te da je da je tokom poslednjeg događaja u drugom mjesecu trudnoće dobila pet teških tjelesnih povreda i 11 lakših”.

“Zanemareno je da joj je zadnji udarac, po riječima vještaka, zadat silinom neviđenog intenziteta i ako je vidio da više ne može da stoji na nogama nasilnik je nastavio”, kazala je Raičević i sudije pitala “koliko treba da zlostavlja i surovo i snažno da udara da bi sud prepoznao namjeru za teško ubistvo”.

Sa protesta ispred zgade Višeg suda je poručeno “da ova presuda ima ogroman značaj za sve žene koje trpe nasilje, te da su sada nasilnici ohrabreni da nastave sa nepočinstvima”.

“Što će biti sa djecom koja su posmatrala taj užas koja su ostavljena sama u kolima ispred bonice i što će biti kad nasilnik za osam godina izađe iz zatvora, jer obično za toliko izađu? To su pitanje sa kojima mora država da se bavi. Nasilje nad ženama je isto kao nasilja nad djecom”, kazala je Raičević.

Punomoćnica porodice Zumrite Nerdu, advokatica Jovana Pavlović kazala je da je odluka Višeg suda nezakonita i da će da bude predmet ocjene Apelacionog suda.

“Ovdje nema nehata već eventualnog umišljaja i to dokazuje da je okrivljeni izjavio i sam kako je ona ustala nakon dugotrajnog maltretiranja i da joj je on tada zadao poslednji udarac. On nije stao, već je ostavio sedam sati takvu i nije je poveo kod doktora. Vještak je rekao da je to uticalo na njenu smrt. Troje djece je prisustvovalo tome dok nije žena odvezena u bolnicu. Tužilaštvo će izjaviti žalbu na to”, poručuje Pavlović.

Iz Višeg suda je saopšteno da taj sud “nije mogao da prihvati pravnu kvalifikaciju krivičnog djela teško ubistvo u slučaju Dalibora Nikolića jer, po mišljenju suda, udarac pesnicom nije zadat sa umišljajem da se izvrši krivično djelo”.

Sud je, kako navode u saopštenju, “nesporno utvrdio da je optuženi kritičnom prilikom nanio pokojnoj oštećenoj Z.N. više lakih i teških tjelesnih povreda, te da joj je od udarca pesnicom u podočnom predjelu nanio još jednu tešku tjelesnu povredu, usled koje je došlo do naglog savijanja glave oštećene unazad i kidanja mostnih vena, od koje povrede je kod oštećene smrt nastupila šest dana nakon zadobijanja navedene povrede”.

“Sud nije mogao da prihvati pravnu kvalifikaciju krivičnog djela teško ubistvo jer u konkretnom slučaju, po mišljenju suda, nije postojao umišljaj za ovo krivično djelo, pa ni eventualni umišljaj, kako je stavljeno na teret izmijenjenom optužnicom. Ovo iz razloga što se odgovarajući vještak medicinske struke na jasan način izjasnio da su teške tjelesne povrede koje su zadate bejzbol palicom zadate u predjelu ekstremiteta, dok je ona teška tjelesna povreda koja je prouzrokovana na licu i koja je direktni uzrok smrti nanijeta pesnicom", navodi se u saopštenju Višeg suda.

Viši sud je saopštio da je presuda tog suda koja je izrečena Daliboru Nikoliću od 12 godina zatvora za ubistvo nevjenčane supruge Zumete Nerde prvostepena, odosno nepravosnažna, navodeći da “to znači da postoji pravni lijek, pa će dugostepeni sud cijeniti ispravnost pravne kvalifikacije”.

“Viši sud u Podgorici u potpunosti razumije burnu i oštru reakciju javnosti na presuda koja je izrečena Daliboru Nikoliću od 12 godina zatvora za ubistvo nevjenčane supruge Zumete Nerde, jer je po odluci Višeg suda Nikolić osuđen za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, a ne za teško ubistvo, kako je to tražilo tužilaštvo”, navodi Viši sud u saopštenju za javnost.

Iz tog suda su apelovali na javnost da “uvaži navedenu činjenicu i da ne donosi javni sud bez uvida u sve činjenice i okolnosti postupka”.