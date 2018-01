Ćulibrk: Važno je što su predstavnici Srbije u Davosu

Predsednik i premijerka Srbije - Aleksandar Vučić i Ana Brnabić ostaće na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu do 26. januara, a o tome da li i šta Beograd može da očekuje od skupa u Davosu, kao i kakav je uticaj ovog skupa u Švajcarskoj na celokupnu svetsku ekonomiju - za Glas Amerike govori urednik NIN-a Milan Ćulibrk.

Trećeg dana Svetskog ekonomskog foruma, u Davosu su se pojavili i najviši državni zvaničnici Srbije - predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, a kako kaže glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk, iako je Davos mesto gde se ne sklapaju ugovori i sporazumi o investicijama, dobro je što su i predstavnici Srbije pojavili u Švajcarskoj.

"Dobro je, nije loše da su tamo. Sreća da su tamo - bilo bi zlo da predsednika i premijerku Srbije niko nije ni pozvao tamo, da se njih niko nije ni setio. Mnogi kopaju rukama i nogama da bi otišli u Davos, samo da bi se prošetali tamo, i da bi tri sata putovali devet kilometara, da bi došli do kongresne sale u kojoj se taj skup održava. Tako da dobro je što su tamo, ali ne treba zaista podgrevati neka nerealna očekivanja da će se mnogi ekonomski problemi rešiti na taj način", ističe Ćulibrk.

S obzirom da Zapadni Balkan nije u fokusu na ekonomskom forumu, lideri zemalja regiona koji se nalaze u Davosu, kako kaže Ćulibrk, treba da iskoriste priliku za eventualne razgovore sa svetskim zvaničnicima, ali i za takozvane susrete na marginama.

Po rečima sagovornika Glasa Amerike, u centru pažnje skupa u Davosu je, na primer, položaj žena u privredi, ili nova, četvrta industrijska revolucija.

"Mi nažalost ponovo tu kasnimo, preskočili smo dve industrijske revolucije. Nekako na rečima forsiramo digitalizaciju i uključivanje Srbije, ali kad pogledate, i dalje subvencionišemo otvaranje novih radnih mesta u onim tehnološki najzaostalijim granama, gde je još uvek veliko učešće manuelnog rada i jeftine radne snage. Tako da negde između tih proklamacija i onog realnog života mi smo uvek u nekom raskoraku i plašim se da i ovog puta gubimo lagano korak za svetom", kaže urednik NIN-a.

Po oceni Ćulibrka, politika koju vodi predsednik SAD Donald Tramp - "Amerika na prvom mestu" odrazila se ove godine i rad Davosa.

"To se videlo po izlaganju premijera Indije. Dakle, ono što najviše muči i Kinu, i Indiju, kao zemlje sa najvećim brojem stanovnika i do skora najbrže rastućim ekonomijama sveta, jeste upravo taj protekcionizam koji sve više forsira Donald Tramp. Dakle, njegova politika 'Amerika na prvom mestu' se može posmatrati da ima verovatno pozitivne efekte na unutrašnjem planu. I sada nastoji da zaustavi ili predupredi širenje daljih problema. Jer, Amerika ima veliki spoljnotrgovinski deficit sa Kinom i on pokušava da ponovnim protekcionizmom zaštiti na neki način američku industriju", smatra Ćulibrk.

Takva politika SAD odraziće se i na zemlje u razvoju kakva je Srbija, kaže Ćulibrk i dodaje da se nada da druge bogate države, a pre svih zemlje Evropske unije, neće početi da slede politiku Amerike. U tom slučaju bi čitav svet zapao u ozbiljan problem, kaže na kraju glavni i odgovorni urednik NIN-a.