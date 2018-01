CG: Predsjednički izbori 15. aprila

Predsjednik crnogorskog parlamenta, Ivan Brajović, raspisao je u petak za 15. april izbore za predsjednika Crne Gore, sedme od uvođenja višepartijskog sistema 1990.

"Vjerujem da će izbori biti održani u pozitivnoj i demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno još jednom pokazati zašto je Crna Gora lider u svom okruženju. Pozivam sve punoljetne građanke i građane da izađu na izbore i izaberu najboljeg kandidata", saopštio je Brajović, koji je o raspisivanju izbora informisao predsjednika Filipa Vujanovića i najavio da će obavijestiti i relevantne međunarodne institucije.

Prema crnogorskom Ustavu, predsjednik se bira na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, neposrednim i tajnim glasanjem, na period od pet godina, a za šefa države može biti izabran crnogorski državljanin koji je u posljednjih petnaest godina najmanje deset boravio u Crnoj Gori.

Vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića najavila je da će svoga kandidata predstaviti najkasnije za dvije nedjelje, a svoje nominacije nisu predstavile ni predstavnici opozicije, koji za sada ne uspijevaju da se dogovore oko zajedničkog kandidata.

Prema Zakonu o izboru predsjednika, kandidaturu može predložiti politička stranka ili grupa građana, na osnovu potpisa najmanje 1,5 odsto ukupno upisanih birača - kojih je na prethodnim izborima bilo 511.000 - ili nešto manje od osam hiljada potpisa.

Prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja koje je uradio podgorički Centar za demokratiju i ljudska prava, najbolji rejting kod potencijalnih birača trenutno ima Đukanović, dok se na drugom mjestu nalazi lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

Ako neki od kandidata osvoji natpolovičnu većinu važećih glasova biće izabran za predsjednika u prvom krugu, dok u suprotnom dvojica prvoplasiranih idu u drugi krug, koji se održava nakon dvije nedjelje.

Prvi postkomunistički predsjednik bio je Momir Bulatović koji je tu funkciju obavljao, u dva mandata, od 1990. do 1997, kada ga je nakon rascjepa zajedničkog DPS-a pobijedio Đukanović, do tada njegov najbliži saradnik. Od 2003. do danas, u tri mandata, funkciju šefa crnogorske države obavlja Filip Vujanović.