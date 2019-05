CG: Nova hapšenja zbog krijumčarenja migranata

Crnogorska policija saopštila je da je lišila slobode tri osobe zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi na štetu deset stranih državljana.

Uprava policije navodi da su osumnjičeni krijumčari uhapšeni nakon što su graničari kontrolisali dva njihova vozila koja su se kretala starim putem iz Bara prema Virpazaru, i u njima zatekli deset stranaca, uključujući i dvoje djece.

"Niko od njih nije imao lična dokumenta, pa ne možemo saopštiti zemlje njihovog porijekla", rekli su nezvanično Glasu Amerike u Upravi policije. "Grupa migranata je u Crnu Goru ušla iz Albanije, a sumnja se da su uhapšeni imali namjeru da ih prokrijumčare u Bosnu i Hercegovinu, i dalje u Zapadnu Evropu".

Službenici Odjeljenja granične bezbjednosti Ulcinj su na putnom pravcu Stegvaš – Ostros zaustavili i kontrolisali dva "renoa", jedan kojim je upravljao 26-godišnji F.M. iz Nikšića kojom prilikom je zatečeno devet stranih državljana i drugi kojim je upravljao M.V. (22) iz Nikšića, a u kome je zatečen još jedanstrani državljanin, rekli su u UP.

"Kriminalističkom obradom policijski službenici su došli do sumnje da su F.M. i M.V, po prethodnom dogovoru sa V.S. (30) iz Nikšića, iznajmili vozila od rent a car agencije kako bi preuzeli strane državljene i za novčanu naknadu od po 100 eura ih prevezli od Ulcinja do Nikšića", kažu u policiji. Daljom obradom policijski službenici su došli do sumnje da je prethodno V.S. "ostvario kontakt sa jednim licem iz Republike Albanije i sa njim dogovorio da uz novčanu naknadu od 1.200 eura organizuje prevoz stranih državljana do Nikšića".

Policija sumnja da je V.S. je, sumnja se, kasnije angažovao F.M. i M.V, obezbijedio im vozila i dao kompletne instrukcije o mjestu preuzimanja stranih državljana.

"Prilikom preuzimanja stranih državljana, M.V. je, sumnja se, preuzeonovac od lica iz Republike Albanije sa kojim se dogovorio da strane državljane preveze do Nikšića, nakon čega se udaljio sa lica mjesta, dok su F.M. i M.V. preuzeli strane državljane i krenuli ka Virpazaru sa namjerom da ih prevezu do Nikšiča ali su u tome spriječeni od strane granične policijske patrole koja ih je zaustavila u mjestu Stegvaš", navodi UP i dodaje da je V.S. lišen u Nikšiću.

Prema istom saopštenju, "o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se sva tri lica liše slobode i da mu se privedu uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da su počinila krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi".