CG na tapetu UEFA zbog rasizma navijača, London traži "snažnu akciju"

Evropska fudbalska asocijacija pokrenula je istragu protiv Crne Gore nakon rasističkih uzvika na utakmici sa Engleskom odigranoj u ponedjeljak u Podgorici, dok je kabinet premijerke Velike Britanije Tereze Mej zatražio od fudbalskih vlasti snažnu akciju kako bi se crnogorska reprezentacija kaznila zbog rasizma dijela njenih navijača, saopštila je UEFA.

Istraga je pokrenuta po prijavi Engleske da je u finišu meča sa tribina Gradskog stadiona u Podgorici grupa navijača uputila takozvane "majmunske" krike engleskom fudbaleru Deniju Rouzu nakon njegovog grubog faula nad crnogorskim fudbalerom Aleksandrom Boljevićem, a audio snimak rasističkih uzvika objavio je Skaj Sports.

"Definitiivno sam čuo zlostavljanje Denija Rouza kada je kažnjen na kraju meča. Nemam dilemu da se to dogodilo i to ćemo prijaviti UEFA. To nije prihvatljivo", rekao je selektor Engleske Garet Sautgejt nakon meča koji su Englezi dobili sa 1:5.

Pored Sautgejta, rasističke uvrede na račun tamnoputih igrača Engleske čuli su i fudbaleri Kalum Hadson-Odoi i Rahim Sterling, a audio snimak nedoličnog ponašanja dijela crnogorskih navijača objavio Skaj Sports.

UEFA je ubrzo nakon dobijanja prijave pokrenula disciplinsku proceduru o meču grupe A kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kini 2020, a pored rasističkog ponašanja, Crna Gora se tereti i za paljenje baklji, ubacivanje predmeta u teren, ometanje igre od strane publike i blokadu stepeništa na tribinama.

ESPN je prenio da je iz UEFA toj televiziji saopšteno da je ovo Crnoj Gori prvi prekršaj povezan sa rasističkim navijanjem, kao i da će, ukoliko bude proglašena krivom, minimalna kazna biti djelimično zatvaranje stadiona u Podgorici. Prema istom izvoru, novčana kazna bi bila izrečena kada bi incident od ponedjeljka Crnoj Gori bio drugi takav prekršaj.

Engleska fudbalska asocijacija pozdravila je pokretanje istrage UEFA, navodeći da su engleski fudbaleri bili izloženi "odvratnim rasističkim uzvicima" za vrijeme utakmice u Podgorici, a snažnu i brzu akciju protiv Crne Gore zatražio je i kabinet britanske premijerke Tereze Mej, prenosi AP.

FSCG: Odgovornima za rasističke uzvike zabrana prisustva na utakmicama

Povodom dogadjaja od ponedjeljka ranije se oglasio i Fudbalski savez Crne Gore, koji je saopštio da će u slučaju da se u daljem postupku dokaže rasističko ponašanje na stadionu u Podgorici preduzeti sve neophodne mjere kako bi identifikovala neodgovorne pojedince koji su podsticali takvo ponašanje i zabraniti im pristup utakmicama reprezentacije.

"Na mečevima naših nacionalnih selekcija do sada nismo imali slučajeve vjerske, rodne ili rasne diskriminacije i uvjereni smo da takvih slučajeva neće biti ni u budućnosti", saopštio je FSCG.

Povodom incidenta na utakmici Crna Gora-Engleska, ministar sporta u Vladi Crne Gore Nikola Janović rekao je da u Crnoj Gori nema mjesta rasizmu, kao i da, ako je grupa pojedinaca poslala nedolične poruke, to najoštrije osuđuje u ime Vlade.

"Ako je grupa pojedinaca zaista poslala nedolične poruke to najoštrije osuđujem u ime Vlade i Ministarstva sporta i mladih i poručujem da za to u Crnoj Gori nema i ne može biti ni opravdanja ni razumijevanja Kao bivši sportista i sada kao ministar poručujem stranoj javnosti da u mojoj zemlji nikada nije bilo i neće biti utemeljenja za rasizam, šovinizam i nacionalizam", kazao je Janović.

Slučaj Crne Gore naći će se na dnevnom redu Komiteta za kontrolu, etiku i disciplinu UEFA na sjednici 16.maja, kada će biti obavljeno saslušanje.