CG: Izgradnja autoputa po planu, premijer impresioniran

Predsjednik Vlade Duško Marković obišao je gradilište autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo i tom prilikom poručio da je impresioniran radovima

Premijer Duško Marković naglasio je da se realizuje ono što je traženo, odnosno da će se finansijski plan za taj projekat u potpunosti ostvariti u ovoj godini.



„Zaista sam impresioniran. Vjerujem da tu impresiju dijelim i sa vama. Kad smo bili ovdje početkom marta bilo je svega devet izdatih građevinskih dozvola, a danas ih imamo 17“, rekao je Marković novinarima na lokaciji mosta Moračica prilikom radne posjete gradilištu autoputa.



On je kazao da su se, prilikom njegove prethodne posjete, radovi izvodili na trasi dužine oko 24 kilometra, a danas na trasi dužine 40 kilometara.



„Iz kapitalnog budžeta za taj projekat plaćena je jedna privremena situacija od 76 miliona EUR, a danas imamo situaciju da je fakturisano šest privremenih situacija, plaćeno pet u iznosu od 59,2 miliona EUR i da je u toku priprema za plaćanje šeste privremene situacije od 14 miliona EUR“, precizirao je Marković.



Do kraja avgusta biće, kako je dodao, ispostavljena još jedna nova privremena situacija u iznosu od 30 miliona EUR.



„Realizuje se ono što sam rekao i tražio, da se finansijski plan za ovaj projekat u potpunosti realizuje u ovoj godini. Takođe je na ovoj lokaciji, kada je riječ o visini stubova, bilo započeto 138 metara, danas je to 468 metara“, kazao je Marković.



Prema riječima Markovića, ostvareni su impresivni rezultati kada su probijeni tuneli Klopot i Jabučki krš, zbog čega je čestitao kompaniji China Road and Bridge Corporation (CRBC) i njenom timu, ali i timu države.



On je kazao da će Vlada nastojati da i u nastavku učini sve da projekat bude završen u rokovima koji su predviđeni ugovorom.



Generalni direktor CRBC, Hei Sciang, saopštio je da je ostvaren veliki uspjeh na izvođenju radova na autoputu i zahvalio Vladi na podršci.



„Poslije prve posjete premijera, mjesečno smo završavali radove u vrijednosti od šest miliona EUR. Do kraja avgusta ukupno smo završili 250 miliona EUR, a do kraja septembra planiramo da završimo 330 miliona EUR“, precizirao je Hei.



Prema njegovim riječima, za takav uspjeh zaslužne su zajedničke ekipe, uključujući investitora i nadzor.



„Nadamo se da ćemo i dalje zajednički raditi kao jedan veliki tim, kako bi što prije završili projekat, a Crna Gora počela što prije da koristi autoput“, dodao je Hei.



Gradnja prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo, dugačke 41 kilometar, počela je 11. maja 2015. godine, od kada kreće rok od četiri godine koji kineske kompanije imaju za završetak radova.



Izgradnja autoputa koštaće državu 809 miliona EUR. Od kineske Eksim banke pozajmljena su 944 miliona USD na 20 godina i sa kamatom od dva odsto, uz grejs period od šest godina.