Čelnici EU ne štede na putovanjima

Evropski komesari su samo za dva mjeseca prošle godine putovali 261 put i na putovanja potrošili skoro pola miliona evra, otkrrile su nevladine organizacije. Na samo jedno putovanje u Rim predsjednik Komisije je potrošio gotovo 30 hiljada evra, dok je šefica evropske diplomatije na putovanje u Baku potrošila čak 75 hiljada evra. U Evropskoj komisiji tvrde da se sva putovanja odvijaju u skladu sa pravilima i biraju se najjeftinije opcije.



Za evropske komesare i njihove timove, očito, nikada nije bilo krize- uz nerealno visoke plate, evropske poreske obveznike ne štede ni kada je riječ o putovanjima- iznajmljuju se privatni avioni, bukiraju najskuplji hoteli, ne štedi se na luksuzu. Na vrhu troškova, ali I broja putovanja, nalazi se visoka predstavnica EU Federika Mogerini- za samo jedno njeno putovanje u Baku, potrošeno je cijelih 75 hiljada evra. Nije štedio ni predsjednik Evropske komisije, Žan Klod Junker- on je na dvodnevno putovanje u Rim februara prošle godine potrošio 27 hiljada evra.



"To je svota za cijelu misiju, koja uključuje delegaciju od devet osoba, to je cijena za čarter let jer nije bilo raspoloživog komercijalnog leta, ako poredite to sa cijenom koju bi svi iz delegacije trebalo da plate na komercijalnom letu, razlika je 2900 evra. Znači, ovo nije svota koju je predsjednik Junker sam potrošio. Imali su, uz to veoma gust program koji je dostupan na internetu.", kaže portparolka Evropske komisije Mina Andreeva.



Medjutim, kako to da se Komisija, uz objavljivanje programa, nije pozabavila objavljivanjem i troškova te posjete, već je do ovih podataka došla jedna španska nevladina organizacija? I šta je sa ostalim mjesecima i misijama evropskih komesara? Ovo tim prije jer u evropskim institucijama tvrde da su najtransparentnijim administracijama na svijetu.



"Mislim da su vam podaci o svakoj misiji dostupni, a velik je posao ako treba da se navede i koliko ljudi putuje, koliko stoje avionske karte, i zato svaku misiju posebno ocjenjujemo sta cemo da objavimo jer se bavimo i drugim stvarima.", objašnjava Andreeva.



Sasvim je, medjutim, indikativno da Komisija u informacijama o putovanjima komesara redovno preskače informaciju o tome koliko ta putovanja koštaju. Po tome nisu jedini jer praksa objavljivanja takvih detalja je strana i drugima- tek se može nagadjati koliko, primjera radi, stoji posjeta bilo koje visoke delegacije iz država Zapadnog Balkana Briselu- mnogima je omiljeno mjesto gdje odsjedaju “The Hotel”, luksuzni briselski hotel, gdje se uzimaju reprezentativni apartmani sa cijenom noćenja od 460 do 2063 eura za noć. Sasvim u skladu sa ekonomskom moći država Zapadnog Balkana.