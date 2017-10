Buš osudio političke podele, predrasude i netrpeljivost

Bivši američki predsednik Džordž Buš osudio je političke podele u zemlji, navodeći da se „ponekad čini da su sile koje nas razdvajaju jače od onih koje nas spajaju“.

U govoru koji je održao u Njujorku, 43. predsednik Sjedinjenih Država, republikanac koji je služio dva mandata od 2001. do 2009. ni u jednom trenutku nije pomenuo predsednika Donalda Trampa po imenu, ali je njegova poruka po svemu sudeći uperena protiv Trampa zbog čestih napada na Tviteru na političke rivale, pokušaja da smanji priliv imgiranata u SAD i napuštanja međunarodnih trgovinskih sporazuma.

On je, međutim, ocenio da je u toku „degradacija javnog diskursa, gde rasprave suviše lako prelaze u animozitet a neslaganja eskaliraju u dehumanizaciju“.

Džordž Buš Mlađi je primetio i da je, po svemu sudeći, došlo do jačanja predrasuda i netrpeljivosti a da je američka politika postala podložna teorijama zavere pa i direktnim izmišljotinama. „Naš identitet, za razliku od drugih zemalja, ne određuju geografija niti etnički elementi, ne određuju ga krv i zemlja. To znači da ljudi svih rasa, religija i etničnosti mogu da budu ravnopravni Amerikanci. To znači da su netrpeljivost i ideje o superiornosti bele rase u bilo kojem obliku blasfemija i veliko kršenje američkog sistema uverenja“, ocenio je Buš.

“Suviše često sudimo o drugim grupama na osnovu njihovih najgorih primera a o sebi sudimo na osnovu naših najboljih namera, zaboravljajući da jedni u drugima treba da vidimo lik Boga. Videli smo kako se nacionalizam iskrivljava u nativizam i zaboravili na dinamiku koju su imigranti oduvek donosili Americi. Videli smo slabljenje poverenja u vrednost slobodnih tržišta i međunarodne trgovine, zaboravivši da sukobi, nestabilnosti i siromaštvo obično slede posle protekcionizma”, poručio je Buš.

Od kada je napustio Belu kuću, Buš je retko govorio u javnosti, uglavnom ostajući po strani političkih debata u Vašingtonu za vreme dva mandata njegovog naslednika, bivšeg predsednika Baraka Obame. On je prošle goidne podržao neuspelu predsedničku kandidaturu svog brata, bivšeg guvernera Floride Džeba Buša.