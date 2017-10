Amerikanac Džordž Sonders dobitnik Bukerove nagrade

Drugu godinu zaredom, američki autor je dobitnik britanske prestižne Man Buker nagrade za književnost. Ovogodišnji pobednik je Džordž Sonders za roman "Linkoln in the Bardo". To je maštovita priča zasnovana na poseti predsednika Abrahama Linkolna groblju gde je sahranjen njegov sin, 1862. godine. Naratori su ličnosti koje su takođe mrtve ali nespremne da prihvate sopstvenu smrt.

Sonders je izjavio da je nagrada velika čast i da se nada da će njegov dalji rad do kraja života biti dostojan tog priznanja. Dobitnik Bukerove nagrade dobija 66.000 dolara a vrlo često vidi i skok tiraža nagrađene knjige. U konkurenciji za nagradu mogu da se nađu svi pisci iz zemalja engleskog govornog područja.