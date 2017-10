Brojne teme na dnevnom redu samita lidera EU

U Briselu počeo dvodnevni samit evropskih lidera koji na ovom redovnom jesenjem okupljanju imaju brojne teme - od migracija i Bregzita, preko unutrašnje funkcionalnosti Unije, do spoljno-političkih tema poput rješavanja krize sa Sjevernom Korejom i potvrde 28-ce da, i pored najava američkog predsjednika, ostaju čvrsto uz nuklearni sporazum sa Iranom.

Na početku samita novinare je, pored pobrojanog, interesovao stav Unije i o Kataloniji, koja je, kako stvari danas stoje, pred izborom: gubitak dosadašnje autonomije kao kazna španske vlade ili nezavisnost.

"To definitivno nije spoljno-političko pitanje", rekla je šefica EU diplomatije, Federika Mogerini.

U tom tonu su i odgovori lidera evropskih država na pitanje o Kataloniji. Stoje iza španske vlade i odluke Vrhovnog suda o nelegalnosti katalonskog referenduma o nezavisnosti.

"Pratimo situaciju i podržavamo stav španske vlade. Nadamo se da će biti moguće da se nadje rješenje u okviru španskog ustava", poručuje njemačka kancelarka Angela Merkel.

"Ovdje je problem izmedju španske vlade i španskog regiona. Prije svega, EU je zajednica vrijednosti i pravna zajednica. Najviši španski sud je rekao svoje - referendum je nelegalan i nije na meni da daje dalje komentare", mišljenja je holandski premijer Mark Rute.

"Ovaj Evropski savjet će imati poruku jedinstva našim državama članicama suočenim sa krizom - poruku jedinstva Španiji i veoma snažno iskazano jedinstvo kada je riječ o Bregzitu", rekao je francuski predsjednik Emanuel Makron.



A kada je riječ o Bregzitu, Britanci se nadaju novoj fazi pregovora.

"Očekujemo da izgradimo snažnu saradnju kako bismo se zajednički bavili izazovima u Evropi. Takodje očekujemo rezultat i konkretnog napretka kakav smo ostvarili u pregovorima o izlasku iz Unije", rekla je britanska premijerka Tereza Mej.

Medjutim, na kontinentu stvari vide drugačije.

"Znate našu poziciju. Prije svega, moramo ostvariti napredak po pitanju tri važne tačke, i u tome smo jedinstveni: gradjanskim pravima, novcu i granici izmedju dvije Irske", ističe predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani.



Samit će na dnenvnom redu imati i bolju, efikasniju komunikaciju medju državama članicama, kako je to u svom pozivnom pismu naveo predsjednik Evropskog savjeta. Svakako, biće nezaobilazna i pitanja globalnih kriza.



šefica EU diplomatije, Federica Mogherini:



"U prošli ponedjeljak smo usvojili oštrije sankcije prema Severnoj Koreji, najoštrije koje imamo prema nekom režimu u svijetu i nadamo se da će to da vodi pregovorima o mirnoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva. O tome ćemo sutra razgovarati i sa ministrom spoljnih poslova Južne Koreje. Razgovaraćemo takodje i o nuklearnom sporazumu sa Iranom. Kao što ste vidjeli, 28 država članica je putem svojih ministara spoljnih poslova je objavilo veoma snažne i jasne poruke. U potpunosti smo opredjeljeni da provodimo u djelo sporazum sa Iranom. To je od ključnog bezbjednosnog interesa za EU i za region i vidjeli ste takodje da isti pristup ostalih svjetskih partnera - od Rusije do Kine, Afričke unije i ostatka medjunarodne zajednice", istakla je šefica EU diplomatije Federika Mogerini.

Očekuje se da će evropski lideri potvrditi ove stavove i tako, nadaju se u Briselu, potvrditi i evropsko jedinstvo koje je sada, čini se, potrebnije nego ikada ranije.