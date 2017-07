Brnabić za CNN: Srbija ide ka EU, ne vidim mešanje Rusije

Vlada na čijem sam čelu nije ni proamerička, ni proruska, već prosrpska, predstavlja kontinuitet sa prethodnom vladom premijera Aleksandra Vučića i posvećena je poboljšanju životnog standarda građana Srbije, izjavila je za CNN predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.



Ona je istakla da je Srbija potpuno posvećena pristupanju Evropskoj uniji i dodala da je to jasno svim našim građanima i partnerima, kako u EU, tako i u Rusiji.



S druge strane, istakla je Brnabić, Rusija je za nas veliko tržište i naš veoma značajan trgovinski partner, a nezavisno od toga, srpski narod je, bez sumnje, tradicionalno veoma povezan sa Rusijom. Moramo da budemo odgovorni prema svojim građanima i moramo održati veze sa Rusijom, jer je to važan deo našeg privrednog rasta kazala je premijerka Srbije.



Kada je reč o ruskom mešanju u političke prilike na zapadnom Balkanu, na čemu je voditeljka više puta insistirala, navodeći i navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, premijerka Srbije je rekla da ne vidi da se to dešava. Da budem iskrena, nisam videla dokaze za te optužbe, rekla je Brnabić.



Ona je istakla da je Vlada u protekle tri godine ostvarila punu fiskalnu konsolidaciju i podsetila da smo, prema oceni Svetske banke, bili na tri meseca od bankrota, a sada imamo punu makroekonomsku stabilnost.



Ona je naglasila da nikada nije imala problema zbog pripadnosti LGBT zajednici. Srbija nije toliko konzervativna i homofobična. Sigurno ima

prostora da se na tom planu stvari poboljšaju i sigurno ima još ljudi koji misle da to nije u redu i da nije deo naše tradicije, ali mislim je to samo glasna manjina, rekla je Brnabić.