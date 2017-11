Brnabić i Mogerini u Briselu pozitivno o evrointegracijama Srbije

Eurointegracije su najveći strateški cilj Srbije, rekla je danas u Briselu premijerka Ana Brnabić, nakon održanog Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije. Ona očekuje da se u decembru otvore nova "tri ili četiri" poglavlja završnih pregovora o prijemu Srbije u EU.

Napredak Srbije u evropskim integracijama, otvaranje novih poglavlja i pohvale koje se o Srbiji čuju u Briselu više nisu nova vijest sa skupova poput Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje izmedju EU i Srbije. Poglavlja se otvaraju zahvaljujući, prije svega, opredjeljenosti Beograda eurointegracijama, čulo se sa skupa.

"Relacije EU i Srbije su jake i intenzivne, kako pokazuje i kvalitet i učestalost posjeta i razgovora, juče sam tako ovdje razgovarala i sa predsjednikom Vučićem. Sa deset otvorenih i dva privremeno zatvorena poglavlja, Srbije čini iznimno dobar napredak na putu ka EU, a to je naš zajednički strateški cilj, zajednički strateški interes, potvrdjen i od strane vlade u Beogradu i EU. Opredjeljenje sa naše strane za evropsku budućnost Srbije i cijelog regiona je jače nego ikad prije", istakla je visoka predstavnica EU Federika Mogerini.

Premijerka Srbije, Ana Brnabić konstatovala je da se razgovori kreću u dobrom smeru.

"Srbija je spremna, završili smo pozicije za otvaranje ukupno pet poglavlja, danas smo predali za otvaranje poglavlja 13, ribarstvo, ali očekujem tri ili četiri, to su neke nade šta ce se desiti u decembru. U svakom slučaju, opet bih se vratila na to da pokušavamo da se ne vezujemo za brojeve. Rekla sam u jednom intervjuu da su za mene evropske integracije kao maraton - vi trčite tu trku sami sa sobom, morate da se fokusirate svw vreme da bi je istrčali i

da bi je istrčali što brže možete. To je jako teško ali je to, ja mislim, jedini način za vladu i celu zemlju da ostane fokusirana na ono šta treba da radimo, reforme koje treba da implementiramo", rekla je Brnabić.

Da bi se ostvarilo predvidjanje predsjednika Junkera da će Srbija i Crna Gora ući u EU do 2025. neophodno je pregovore zaključiti barem dvije godine ranije, uvjeren je evropski komesar za pregovore o proširenju, Johanes Han, koji umjesto na brzom usvajanju potrebnih zakona i mjera, radije insistira na njihovom punom provodjenju u život, tako će na najbolji način biti iskorišteno vrijeme.

"Kako se Komisija ovim procesom dnevno bavi, ovaj datum, 2025. jeste ambiciozan, ali, uz napore svih uključenih, moram reći i da je

ostvariv. Ali ne smije se zaboraviti - pridružiti se Uniji 2025. znači da se sav pripremni posao i pregovori završe 2023. godine. Nakon toga imamo ratifikacijski posao u državama članica, Srbiji, EP , dakle, treba nam vremena. Dobro je da predsjednik Srbije ima jake evropske ambicije i to i nama daje poticaj u svim našim naporima", istakao je Han.

Jasno je da cijeli proces pregovora prati ispunjenje poglavlja 35, dobrosusjedskih odnosa, tačnije normalizacije odnosa Beograda i Prištine. U Briselu ističu kako su, u tom, smislu, pregovori dobili na intenzitetu. Novi je format i izmijenjena agenda i u kabinetu visoke predstavnice EU, koja je posrednica u dijalogu, nadaju se da će već naredne godine biti ostvaren značajan napredak u primjeniveć dogovorenog i koraci ka punoj normalizaciji odnosa. Na koji način i kako bi ti dogovoreni odnosi, prema Briselu, trebali da

izgledaju, nisu bili voljni da daju detalje.