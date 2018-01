Britanija želi u TPP posle izlaska iz EU

Britanija je izrazila nadu da će se priključiti Trans-pacifičkom partnerstvu, poznatom kao TPP, koji predstavlja sporazum o slobodnoj trgovini o kom trenutno pregovara jedanaest zemalja koje izlaze na Pacifik i Južno kinesko more. Razlog za to je jer se britanska vlada nada da će trgovinom za ekonomijama u usponu nadoknaditi gubitke do kojih bi moglo da dodje nakon napuštanja EU, 2019. godine.Analitičari su skeptični po pitanju priključenja Britanije trgovinskom sporazumu koji je toliko daleko od njenih obala.

Koja je vladina vizija za Britaniju nakon Bregzita? Po rečima njenih zvaničnika to je oslobađanje od okova EU i mogućnost uspostavljanja trgovinskih sporazuma sa najbrže rastućim svetskim ekonomijama.

Tokom nedavne posete Kini, britanski minister za spoljnu trgovinu Liam Foks uslovno je sugerisao da bi njegova zemlja jednog dana mogla da se pridruži trgovinskom sporazumu u začetku - Trans-pacifičkom pertnerstvu.

“Rekli smo da želimo da budemo otvorena zemlja okrenuta prema spolja i stoga bi bilo nesmotreno sa naše strane da isključimo bilo koje konkretne opcije.”

London se nalazi na 7000 kilometara od najbliže obale Pacifika. Da li to znači da geografija nema značaja u 21. veku?

“Iznet je argument da će naročito zbog ekspanzije trgovine uslugama, kao i tehnologije, značaj geografije za trgovinu u budućnosti biti drastično manji, što ima smisla. Nažalost do sada podaci nisu išli u prilog ovoj tvrdnji. Iz nekog razloga, geografija je i dalje faktor kao i uvek”, smatra Džonatan Portes sa Kings koledža u Londonu.

Skorim napuštanjem jedinstvenog tržišta EU i Carinske unije, Britanija će napustiti i sporazum o slobodnoj trgovini koji čini oko 50 odsto njene globalne trgovine. Portes kaže da će biti potrebne decenije da drugi trgovinski sporazumi nadoknade razliku.

“Naše kompanije su u velikom broju slučajeva integrisane u EU, što znači da bi moglo da dodje do značajnih poremećaja kao rezultat Bregzita.”

Bivši američki predsednik Barak Obama bio je pokretačka snaga iza TPP, ali je njegov naslednik, Donald Tramp, povukao Ameriku iz dogovora, tvrdeći da je ta odluka štetna za SAD. Pregovori između 11 preostalih zemalja lagano napreduju.

„TPP već ima internih problema zbog povlačenja SAD i biće potrebno neko vreme da se vrati na pravi put“, ocjenjuje Portes.

Australija – jedna od zemalja učesnica u pregovorima, pozdravila je interesovanje Britanije. Britanska premijerka Tereza Mej trebalo bi da poseti Aziju kasnije tokom godine, kako bi ojačala veze pre Bregzita.