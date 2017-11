Britanci prete odlaskom iz EU bez sporazuma

Nakon još jednog kruga pregovora o Bregzitu u Briselu, koji se danas okončao, sve je manje nade da bi EU lideri na decembarskom samitu mogli dati zeleno svjetlo za drugu fazu pregovora o prelaznom trgovinskom sporazumu sa Velikom Britanijom. Razlog je jednostavan - bez napretka u pregovorima o tome koliko Britanci treba da plate za odlazak, nema ni otvaranja novih pitanja. Mnogi u Briselu za to krive "haos" u vladi u Londonu, dok na britanskoj strani raste uvjerenje da Evropljanima treba dati ultimatum - ili druga faza ili odlazak iz EU bez sporazuma.

Na pitanje da li je tačno da su Velikoj Britaniji date još dvije sedmice da izadje sa konkretnim prijedlozima rješavanja otvorenih pitanja, kako bi decembarski samit odobrio drugu fazu pregovora, šef evropskog pregovaračkog tima Mišel Barnije je rekao: "Moj odgovor je: da."

Medjutim, šta ako britanska strana ne ispoštuje taj rok?

"Vidite kako su kompleksni ovi pregovori - još uvijek nismo sve stavili na sto, sa pravne tačke gledišta, tu je oko hiljadu medjunarodnih sporazuma koje Velika Britanija odlaskom napušta, hiljade zakonskih akata, biće ljudskih i socijalnih posljedica, ekonomskih takodje, tako da je dosadašnjih šest krugova pregovora

malo i nismo u stanju sve sada da dogovorimo. Medjutim, treba nam stvarni napredak u tome, iskren i ozbiljan. Moram podnijeti izvještaj gradjanima kakva prava će da imaju, moramo osigurati stabilnost Irske, ali još uvijek nismo došli do te tačke. Sa političke, ekonosmke i finansijske strane nam treba jasan napredak. Na polju prava gradjana, pitanju Irske i finansijskog poravnjanja...medjutim, još uvijek to nemamo", rekao je Barnije.

Sve se glasnije čuju pozivi da je potrebno više političkih dogovora. Posebno se to odnosi na finansijsko poravnanje, novac koji London treba da plati na osnovu preuzetih obaveza po budžetu EU do 2020. godine. Govori se o 60, čak 100 milijardi eura i sasvim je jasno da Britanci nisu pretjerano spremni da toliko duboko posegnu u vlastiti džep. Tačnije, još uvijek nisu pregovore o tome spustili do konkretne svote, već politički odgovaraju.

"Naši evropski partneri ne treba da plate više ili prime manje od svote predvidjene planom budžeta kao posljedicu naše odluke da napustimo EU. Velika Brtanija će da ispoštuje obaveze preuzete u vremenu našeg EU članstva. Sada nam je neophodan napredak na tehničkom ali i političkom polju. Sada je vrijeme za politiku a to će nam omogućiti da napredujemo i sada moramo da gledamo unaprijed prema budućim odnosima dvije strane", istakao je šef britanskog pregovaračkog tima, Dejvid Dejvis.

Pod pozivima na uključivanje politike neki u Briselu prepoznaju britansko uslovljavanje - ili druga faza pregovora ili odlazak bez sporazuma, dok zvanični Brisel, ni sam ne želeći da vidi odlazak Britanaca u haosu, priželjkuje da se ostvari bar ponešto od obećanja Londona da će dobre namjere pretvoriti u dobra rješenja...a vrijeme prolazi.