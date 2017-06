Brisel: Još snažnije u borbu protiv klimatskih promena

U prvoj reakciji na odluku predsjednika Trumpa da se povuce iz Pariskog sporazuma o klimi, evropski zvanicnici, uz žaljenje, ističu riješenost da EU uz ostatak svijeta nastavi još snažnije borbu protiv klimatskih promjena. "Mi smo na pravoj strani istorije", poručio je tako još sinoć evropski komesar za klimu, reagujući još sinoć na vijest iz Vašingtona, dok se danas iz Brisela poručuje - u borbu protiv klimatskih promjena idemo sa ili bez Amerike.

Odluka predsjednika Trumpa da se povuče iz Pariskog sporazuma o klimi, teško postignutog dogovora gotovo dvije stotine država da će globalno zagrijavanje držati ispod dva stepena Celzijusa zagrijavanja planete u odnosu na predindustrijsku eru, zatekla je evropske zvaničnike na susretu sa kineskim premijerom gdje se razgovaralo, pored ostalog, i o klimi.

"Uvjereni smo da je jučerašnja američka odluka o povlačenju iz Pariskog sporazuma o klimi velika greška, veća nego nepotpisivanje protokola iz Kjota jer sporazum iz Pariza je pošteniji. Ali bitka protiv klimatskih promjena i istraživanje, inovacije i tehnološki progres koji će ona donijeti, se nastavlja, sa ili bez Amerike", poručio je Donald Tusk, predsjednik Evropskog saveta.

"Sretni smo što vidimo da se i Kina sa nama slaže oko pogrešne američke odluke - to je od pomoći, to je odgovorno i to poziva i Kinu i EU da nastave sa primjenom Pariškog sporazuma", naveo je predsjednik Evropske komisije, Žan Klod Junker.

"Za odnose Kine i EU je važno da budu što stabilniji a njihova stabilnost je od značaja u suprotsavljanju nestabilnosti u svijetu. Vjerujemo da će se svijet, na osnovu postojećeg sistema, kretati putem mira i razvoja i da će postati ,bolje mjesto", zaključio je kineski premijer Li Kećijang.

Svijet je teškom mukom došao do Parriskog sporazuma i njega ne mogu stušiti izbori u jednoj od potpisnica, poručio je danas evropski komesar za klimu, Miguel Arias Kanjete.

"Borba protiv klimatskih promjena ne može ovisiti od rezultata izbora u jednoj državi. Ovo je medjunarodni sporazum koji obavezuje državu, ne republikansku ili demokratsku stranku, a kada zemlja potpiše medjunarodni sporazum, mora da ispuni svoje obaveze. Trebalo je dosta godina da se dodje do ovog sporazuma, ali kada je već postignut, morate da ispunite svoje obaveze".