Brisel: Izbeglička kriza - odgovornost cele Unije

U Briselu je počela konferencija o migracijama uz učešće vrha evropske administracije, UN-a, predsjednika Medjunarodne organizacija za izbjeglice i predstavnika Evropske investicijske banke. Cilj je naći najučinkovitiji i najhumaniji nacin rješavanja izbjegličke krize koja je postala ne samo evropsko već i globalno pitanje.

Kažu eksperti, svake tri sekunde neko napusti svoj dom i postane izbjeglica, zbog rata ili narušavanja ljudskih prava. Gotovo 65 miliona ljudi danas u svijetu su izbjeglice ili potražioci azila širom svijeta. Zato ne čudi da u Briselu vjeruju kako je izbjeglička kriza daleko od svoga kraja, ali i čuju jasne pozive svojih gradjana da nadju odgovor na nju.

"Evropski gradjani traze od nas da riješimo ovaj problem - prema Eurobarometru, Evrpljani traže da se riješe tri ključna problema: migracijska kriza, terorizam i nezaposlenost mladih. A mi ne možemo sjediti skrštenih ruku jer situacija postaje sve gora - rat je u Siriji, Bliski istok je u teškoj situaciji, isto važi i za sjevernu Afriku...U svakom slučaju, moramo da prekinemo kriminalnu mrežu krijumčara koji iskorištavaju žene i djecu, zaradjuju na ljudskom očaju i nesreći i koji su prisiljeni da napuste svoje domove. Iz različitih razloga u izbjeglištvo će krenuti još milioni ljudi jer su izgubili nadu", upozorava predsjednik Evropskog parlamenta, Antonio Tajani.

Nije tajna da Evropska komisija muku muči sa svojim članicama, posebno onima sa evropskog istoka, koje odbijaju obavezne kvote prijema izbjeglih.

"Ne može jedna evropska zemlja da odlučuje o standardima evropske solidarnosti i o tome gdje će i koliko izbjeglih naći novi dom i zato izražavam svoju zahvalnost Italiji i Grčkoj za sve što čine za izbjeglice. One daju izvanredan primjer ali zato što ne mogu biti prepuštene same sebi, Evropska komisija podržava i podržavaće te zemlje. Uspostavili smo tamo prijemne centre gdje su evropski zvaničnici, ljudi iz različitih agencija, eksperti. Tu registrijemo sve koji traže azil - godine 2015 samo osam posto pridošlih izbjeglica je registrovano. Godinu iza - 100%. paralelno sa ovim, intenzivirali smo patroliranje morem i do sada spasili gotovo pola miliona ljudi a trudimo se i da otežamo život krijumčarima...", podseća predsjednik Evropske komisije, Žan-Klod Junker.

"Shvatili smo da je ovo problem koji je odgovornost cijele Unije. Ranije je to bio problem kojim su se bavile samo vlade država gdje bi pristigli imigranti, medjutim, ljudi kreću u izbjeglištvo u EU, a ne u neku zemlju. I to je zajednička odgovornost svih nas. Mnogo toga još treba da se uradi, posebno kada je riječ o unutar evropskoj solidarnosti", kaže visoka predstavnica EU, Federica Mogerini.

Imigrantskom krizom će se baviti i junski evropski samit koji u četvrtak počinje u Briselu.