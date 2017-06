Briga o starijim osobama putem interneta

Prema podacima Nacionalnih instituta za zdravlje, 17 odsto ljudi širom sveta imaće 65 godina ili više do 2050. godine. Trenutno to je nešto više od 8 odsto. Očekivanje tog talasa starijih osoba navelo je vlasti da razmišljaju o novim načinima za brigu o njima i nije iznenađujuće da je u to uključen internet.

Senzor je jedan od mnogih koji su postavljeni u kući 84-godišnje Sare Kasedemunt u Valenciji u Španiji. Oni prate njeno kretanje i šalju informacije njenoj porodici koja bukvalno može da je nadgleda.

“Kontrolišem njene aktivnosti u kući, vidim ako je izašla, ako se vratila, ako je ručala ili večerala. Ako je nešto drugačije od njene uobičajene rutine, to je znak da nešto nije u redu”, kaže njena unuka Mar Arego.

Možda to izgleda napadno nekim ljudima ali Sara Kasademunt kaže da joj senzori omogućavaju da se oseća bezbednije.

“Osećam se opušteno znajući da me moji rođaci prate preko servera ili bilo koje druge kamere. Mislim da je to odlično i ja sam opuštena.”

Informacije se takođe prate preko centralne lokacije koja proverava neuobičajene aktivnosti.

“Možemo da prepoznamo bilo koju rizičnu situaciju ili bilo koji trend koji može da izazove probleme koji mogu da se jave u procesu starenja, tako da porodice, rođaci mogu da imaju informaciju iz prve ruke o stanju svojih najmilijih”, objašnjava šefics projekta Pilar Sala.

Program je nazvan Aktivaž (španski: Aktivahe) i napravljen je kao pomoć starijim osobama da ostanu nezavisne, u svojim kućama što je moguće duže.

“Možemo da produžimo vreme tokom kojeg osoba može da živi duže u svojoj kući i to omogućava veoma važno smanjenje troškova socijalnih službi ili čak privatnih sredstava”, objašnjava Mario Lekumberi iz incijative "Social integral".

Tokom ovog probnog projekta, koji će trajati tri godine, pratiće se hiljade ljudi širom devet evropskih zemalja.