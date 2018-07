RSE: Kosovski Albanac iz 'Bondstila'

Gent Kpuska je sa godinu dana otišao u SAD. Sada, 34 godine kasnije, Kpuska je vojnik u američkoj vosjci i služi u kampu Bondstil na Kosovu. Kako kaže služio je u Avganistanu i Džibutiju u Africi, a sa njim su na Kosovu, još dva vojnika albanskog porekla.

„Istina je da sam veoma ponosan da mogu da služim i budem spona za povezivanje te praznine, zato što mislim da postoji jedna duboka veza sa regionom. Moja porodica još živi ovde i želim da uradim ono što je najbolje za njih. Ali, istovremeno, veoma sam ponosan na to šta vojska Sjedinjenih Američkih Država čini i drago mi je da sam deo tog delovanja, u pomaganju regionu“, rekao je za RFE Kpuska.

On ističe da druga stvar koja je veoma bitna za ovu misiju jeste poreklo komadanta brigade.

„On je takođe iz ovog regiona kao ja, samo što je on Srbin. I ne samo da to ostavljamo po strani i da radimo kao profesionalci, naše poreklo ni na koji način ne utiče na naše sposobnosti da budemo vojnici i da delujemo u okviru zadataka našeg mandata. Obojica veoma vodimo računa o uspehu misije i uspehu regiona uopšte. Na taj način koristimo naše prednosti kako bi pokušali da unapredimo ovaj region i pokažemo šta može da se desi kada ljudi idu napred i postanu jedna zajednica, bez obzira na etničku pripadnost.“

Kpuska navodi i da je stanovništvo na Kosovu u početku bilo zbunjeno kada ga je čulo da govori albanski.

„Videli su me u uniformi i pokušali su da govore engleski, ali odgovarao sam im na albanskom, i onda bi se zbunili. Zato što razmišljaju na engleskom i misle da me ne razumeju. Ponovo bih im odgovorio na albanskom i onda bi shvatili i rekli bi: "Samo malo, on govori albanski. I tako smo razgovarali. I obično bi se radovali tome."

VIDEO: "Kosovski Albanac u KFOR-u" možete preuzeti preko opcije 'Direktan link' ili 'Embed'

Tekst je u celosti prenet sa sajta Radija Slobodna Evropa.