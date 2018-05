Blokada Sudskog saveta ugrožava pravosudni sistem

Blokada izbora novog Sudskog savjeta prijeti da izazove ozbiljne posljedice po cjelokupan sudski sistem u Crnoj Gori, saglasni su i političari i analitičari. Naime, Sudski savjet zbog bojkota opozicije neće u parlamentu biti izabran dvotrećinskom većinom poslanika, pa sada svi pozivaju na dijalog kako bi se problem prevazišao.

Sa aspekta funkcionisanja institucija, u Crnoj Gori trenutno ne postoji veći problem od blokade formiranja novog Sudskog savjeta, tvrdi advokat i bivši dugogodišnji poslanik i ministar pravde Dragan Šoć.

"Ako dođe do blokade izbora Sudskog savjeta, to znači da on neće moći da izabere svog predsjednika, dalje predsjednika Vrhovnog suda i u jednom momentu će doći do blokade suda kao institucije", upozorio je Šoć.

Za sve je, naime, kriva ustavna norma po kojoj je za izbor Sudskog savjeta, a time i za funkcionisanje sudske vlasti, potrebna dvotrećinska većina poslanika u parlamentu. Budući da zbog bojkota opozicije koji traje još od parlamentarnih izbora oktobra 2016.godine, sjednicama parlamenta prisustvuje tek nešto više od polovine poslanika, jasno je da Sudski savjet neće biti izabran.

Čak i nakon posjete predstavnika Venecijanske komisije koji su zbog ovog problema u Crnoj Gori boravili nekoliko dana, jasno je da se nije odmaklo dalje od pozivanja na dijalog u vezi sa imenovanjem Sudskog savjeta.

"Idealno rješenje bi bilo da se uspostavi politički dijalog. Ustav nije dobro jedne nacije, partije ili vjere. Ustav je dobro svih građana Crne Gore. Mi se moramo navikavati da postižemo dogovor.Sa druge strane, treba razmišljati i o promjenama ove odredbe Ustava i u jednom temeljnom, studioznom radu, analizirati gdje sve imamo manjkavosti Ustava, a tome kada će se predlagati ta rješenja i kada će se usvajati, ne treba pristupati ishitreno", kazao je predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević.

On vjeruje da u dogledno vrijeme neće doći do promjene Ustava ali to nas, ističe, ne smije obeshrabriti da o tome razgovaramo.

Iz redova opozicije, koja nema namjeru da se vrati u parlament, poručuju da je blokada Sudskog savjeta samo “refleksija blokade političkog sistema u cjelini i jednog ogromnog nepovjerenja između vlasti i opozicije”. Kažu da je sistem blokiran “vladavinom jedne partije i jednog čovjeka”.

Izvjesno je samo da je sa Venecijanskom komisijom otvoren dijalog na tu temu te da će to biti dobra osnova da venecijanci uobliče preporuke. Hoće li se nakon dobijanja njihovih preporuka nešto promijeniti, niko se ne usuđuje da prognozira.